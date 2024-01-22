Küfürbaz Lütfü Türkkan yine haddini aştı! Sosyal medya hesabından küfür yağdırdı

KÜFÜRLER SAVURDU:

"V. z., bu hesaptan sağa sola laf yetiştirmekten milletin anana avradına küfür etmesinden hoşnut oluyorsun." Vatandaş bu ağır küfür ve hakaret karşısında "Senden ala V. z. mı olur lütfü!" diye yazınca, Türkkan yine küfür etti, şunu yazdı:

"Bak nasıl hoşuna gidiyor milletin küfür etmesi. Herkes sana küfür etsin diye ona böyle laf yetiştiriyorsun işte görüyorum o küfürde seni rahatlatıyor p*ç."