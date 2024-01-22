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Küfürbaz Lütfü Türkkan yine haddini aştı! Sosyal medya hesabından küfür yağdırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.01.2024
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Küfürbaz Lütfü Türkkan yine haddini aştı! Sosyal medya hesabından küfür yağdırdı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olan ve uzun süre eleştirilen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, yeni bir küfür vakası ile yeniden gündem oldu. Türkkan, sosyal medya hesabında bir kullanıcıya “P.ç! V. z.!” gibi ağır kelimeler kullandı.

Sosyal medyayı hesabını aktif kullanan ve daha öncede kendisine yorum yapanlara ağır kelimeler sarf eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, kendisinin yapmış olduğu bir paylaşımın altına bir kullanıcı tarafından yapılan hatırlatmayı görünce öfkelendi.

Haydar Battal isimli hesap sahibi tarafından "Şehit bacısına küfredip hala konuşuyor musun?" şeklinde yapılan paylaşımız görünce ağza alınmayacak kelimelerle karşılık verdi.

KÜFÜRLER SAVURDU:

"V. z., bu hesaptan sağa sola laf yetiştirmekten milletin anana avradına küfür etmesinden hoşnut oluyorsun." Vatandaş bu ağır küfür ve hakaret karşısında "Senden ala V. z. mı olur lütfü!" diye yazınca, Türkkan yine küfür etti, şunu yazdı:

"Bak nasıl hoşuna gidiyor milletin küfür etmesi. Herkes sana küfür etsin diye ona böyle laf yetiştiriyorsun işte görüyorum o küfürde seni rahatlatıyor p*ç."

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