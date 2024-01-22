Adım adım 3. Dünya Savaşı mı? Orta Doğu'da gerilim neden tırmandırılıyor, istenen senaryo ne?
Orta doğu ya darbelerle dizayn ediliyor ya da savaşlarla. İran, Pakistan, Suriye, Irak ve Yemen ateş yeri. Türkiye'nin barış çabalarına rağmen Batı savaş ve katliamdan yana tavır sergiliyor. ABD ve İsrail bölgede katliam yapıyor, İran tehditler savuruyor. Öte yandan İsrail'in Gazze'deki kanlı ilerleyişi sürüyor. Devam eden bombardımanlarda can kaybı 25 bin 105'e yükseldi. Peki ABD-İsrail'in orta doğu planı ne? Orta Doğu'daki kaos kime yarıyor? Gazze'den sonra yeni katliam ve soykırımın merkezi Yemen mi olacak? İran'ın bölgedeki amacı ne? Pakistan ve İran arasındaki gerilimin nedenleri neler? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay değerlendirdi.
İŞ ADAMI HEDEF ALINDI
İran'da terör saldırılarında 100'den fazla insan hayatını kaybetti. İsrail ve ABD''yi düşman olarak gören İran rejimi Irak ve Suriye'de bazı bölgeleri füzelerle hedef adlı. Bir iş adamını öldürdü. Ardından Pakistan'daki Belücüstan bölgesi İran tarafından hedef alındı. Orta Doğu yangın yerine döndü. Peki adım adım 3. Dünya savaşı mı? Orta Doğu'da gerilim neden tırmandırılıyor, istenen senaryo ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Küntay değerlendirdi.
BÜTÜN OKLAR İRAN'I GÖSTERİYOR
Prof. Dr. Burak Küntay'ın öne çıkan sözleri: Son 2 yada 3 ayda yaşananlar bizim sadece bildiklerimiz ya da bize gösterilenlerdir. Burada 3. Dünya Savaşı ya da bölgesel-küresel bir savaş çıkmaz. Burada devam eden hadiselerin ayyuka çıkması durumu vardır. İsrail-Gazze meselesinden önce İran işine bakmak lazım. Bütün oklar son dönemde İran ile alakalı yerlerden çıkıyor. Büyük ölçüde vekaletleriyle ilgili oluyor. İran ve Pakistan olayında mevzu; Şii bir İran ile Sunni ile Şii karışık bir Pakistan durumu söz konusu.
KIYAMET KOPARAN 2 OLAY
Pakistan bağımsızlığını ilan ettiğinde ilk büyükelçiliği İran'da açıldı. Yani ilişkiler fena değil. Pakistan ile Hindistan kavgaya tutuştuğunda İran Pakistan'dan yana tavır sergiledi. Bunun yanında çok iyi ticari ilişkiler kuruldu. 79 İran devriminden sonra İran çok ciddi bir Şii propagandasına başladı. Şah döneminde bu yoktu. Bunun yanında Suudi Arabistan büyük bir Sunni kampı oluşturmaya başladı. Orta Doğu'da kıyametin koptuğu 2 nokta var. Bunlardan biri İsrail'in kurulması diğeri Sunni-Şii çatışmalarının başlamasıdır.
İRAN'IN KAPSAMLI İSRAİL SALDIRI!
8 yıl süren İran ve Irak savaşından karlı çıkan ABD ve küresel güçler olmuştur. 79'dan sonra Pakistan Suudi Arabistan tarafından kurulan Sunni kampına katılmıyor. İsrail Gazze katliamıyla dünyada ilk defa böylesine bir antipatiye sürüklendi. Şu anda arkasında toplaması gereken bir uluslararası destek var. Bunun olması için İran'ın kapsamlı şekilde İsrail'e saldırması lazım. Şimdi İran'ın Pakistan'ı vurma sebebi; bu tarz bölgelerde bazı terör örgütleri yurt dışında destekleniyor.
UYDU ÖRGÜTLERDEN MESAJ
2009 yılında Cundullah Grubunun başında Abdullah Riga vardı. İran onu tutukladı ve ABD ajanı olduğu için astı. İsrail Hamas, Hizbullah ve Husilerler üzerinden kendini vuran İran'a karşı tuşa bastı. İsrail'de uydu örgütlerle İran'ın vuracağının mesajını verdi. İran da bunu gördüğü için Belücüstan'daki hedefleri vurdu. İran'da Kasım Süleymani'yi anma törenlerinde yapılan saldırı da bunun mesajıdır.
TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRILAR
Daha açık bir şey söylemek isterim: Türkiye'ye yönelik yapılan saldırlar bu işin parçasıdır. Bu kadar zaman DEAŞ'ten ses çıkmıyor. Bizim yaptığımız hareketler sonrası bölge kontrolümüz altında. Ancak bir anda bir takım olaylar başlıyor. Türkiye sınırının ötesine bir tampon bölge koydu. Buralarda örgüt destekleyen örgütler sessizler ve onlar birden düğmeye bastı ve harekete geçildi. Bize olan ile İran'a yapılan durum farklı. İsrail, İran'ı bu işin içine çekmeye çalışıyor.
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