Adım adım 3. Dünya Savaşı mı? Orta Doğu’da gerilim neden tırmandırılıyor, istenen senaryo ne?

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRILAR

Daha açık bir şey söylemek isterim: Türkiye'ye yönelik yapılan saldırlar bu işin parçasıdır. Bu kadar zaman DEAŞ'ten ses çıkmıyor. Bizim yaptığımız hareketler sonrası bölge kontrolümüz altında. Ancak bir anda bir takım olaylar başlıyor. Türkiye sınırının ötesine bir tampon bölge koydu. Buralarda örgüt destekleyen örgütler sessizler ve onlar birden düğmeye bastı ve harekete geçildi. Bize olan ile İran'a yapılan durum farklı. İsrail, İran'ı bu işin içine çekmeye çalışıyor.