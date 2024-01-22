DEM Parti’den CHP’ye Demirtaş kıskacı! Ortak komisyon itirafı: Güç birliği ile ortak çalışma neden olmasın?

" İSTEDİKLERİMİZİ YAPIN YOKSA ADAY ÇIKARIRIZ"

Kandil uzantılı partinin sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP ile İstanbul görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar açıklamadığımız il ve ilçelerdeki tutumumuza dair netlik kazanan bir durum yok. Netlik kazanmadığı için açıklamıyoruz. Bu konudaki tartışmalar ve görüşmeler sürüyor" dedi.

Bir yandan da Başak Demirtaş'ın İstanbul özelinde yaptığı adaylık çıkışı siyaset kulislerini hareketlendirdi.



Demirtaş'ı koz olarak kullanan DEM'liler "İmamoğlu'nun bu denklemde kaybedebilir" düşüncesiyle CHP'ye "İstediklerimizi yapın yoksa aday çıkarırız" tehdidinde bulundu.



Başak Demirtaş geride bıraktığımız günlerde "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" demişti.

"NE KOPARTIRSAK KAR" KAFASINDALAR

Bu durum "DEM pazarlıkta el yükseltiyor" yorumlarını beraberinde getirirken; DEM'in CHP'den Esenyurt ve Adalar'dan ziyade birkaç temsiliyet noktası daha talep edeceğini de gözler önüne serdi.