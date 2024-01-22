DEM Parti'den CHP'ye Demirtaş kıskacı! Ortak komisyon itirafı: Güç birliği ile ortak çalışma neden olmasın?
CHP'de göreve geldiği günden beri DEM Parti'ye yanlayan ve oy dilenen Özgür Özel, Kandil tarafından kıskaca alınmış durumda. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan CHP'ye ima dolu açıklamalar yaparken, İstanbul özelinde görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Diğer yandan Başak Demirtaş'ın adaylık çıkışı gündeme gelirken bu hamle DEM'in CHP'ye "İstediklerimizi yapın yoksa aday çıkarırız" tehdidi olarak yorumlandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli güç birliği mesajıyla CHP'ye göz kırparken Başak Demirtaş'ın adaylığının sürpriz olduğunu ifade etti. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel göreve gelir gelmez PKK'nın partisi DEM Parti'ye yanlarken, Kandil'in siyasi koluna ziyarete gidip oy dilendi.
KANDİL'E ŞEFFAFLIK VAADİ
Geçtiğimiz günlerde DEM heyeti CHP Genel Merkezi'nde kırmızı halılarla karşılandı. Özgür Özel Kandil'in temsilcilerine 'şeffaflık' teminatı verdi. DEM'li Tayip Temel ise asıl gündemin Öcalan ve kayyumlar olduğunu itiraf etti.
ADALAR VE ESENYURT'U İSTİYORLAR
CHP - DEM hattında ifşa olan 'Öcalan' pazarlığı toplum vicdanını yaralarken Kandil'in uzantısı olan parti İstanbul, İzmir, Adana, Bursa ve Mersin'de CHP'ye vereceği destek karşılığında somut karşılık istiyor. PKK'dan "Batı illerinde temsiliyeti artırın" talimatı alan DEM, Bursa hariç destek verdiği tüm illerde CHP'den ilçe belediyesi talep ediyor.
DEM'in İstanbul'da Adalar ve Esenyurt ilçelerini CHP'den talep ettiği kulislerde konuşuluyor.
DEM'İ ESENYURT KESMEDİ
SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "CHPde fırtına öncesi sessizlik" başlıklı köşe yazısında CHP - DEM hattında süregelen kirli ittifakta Özgür Özel'in verdiği 'şeffaflık' teminatı DEM'İn pazarlık gücünü artırdığını yazdı.
Övür, "Sadece parti içinde eşbaşkanlar ve Kılıçdaroğlu ekibi arasında bir çekişme yaşanmıyor daha kritik olanı DEM'le yapılan pazarlıklar... DEM'le ilan edilen "açık ve şeffaf" görüşme DEM'in pazarlık gücünü öyle arttırdı ki İstanbul Esenyurt'u vermek bile artık onları kesmeyebilir" şeklinde konuştu.
Yaşanan bu gelişmeler tüm sıcaklığını korurken DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan'dan CHP ile yürütülen ittifak ve girişilen pazarlıkta el yükselten bir hamle geldi.
'BİZSİZ KAZANAMAZSINIZ' MESAJI
T24'de konuşan Doğan'a "CHP ile temastasınız ve bir seçim ittifakından olmasa da çeşitli yerlerde bir "güç birliği" üzerine müzakere içindesiniz. İstanbul ve İzmir'de mesela aday göstermemeniz durumunda o iki kutup paradigmasının yine bir parçası olmayacak mı DEM Parti?" sorusu yöneltildi.
"Yeni dönem motto'muz "kazandırmak kaybettirmek değil, kazanmak" diyen Doğan, CHP'ye "Kazan kazan" mesajı gönderip 'Bizi de göreceksiniz' imasında bulunarak şu ifadeleri kullandı;
KENT UZLAŞISINI HAYATA GEÇİRDİK
Bizim bu seçimlerdeki alamet-i farikamız kent uzlaşısı. Bunu ön seçimde de bir yöntem olarak uyguladık. Ön seçimi yaptığımız yerler neresiydi? Ağırlıklı olarak Kürt illerinde, yani birinci parti olarak çıktığımız yerlerde yaptık ön seçimi. O illerin en geniş çeperine kadar ulaşabilecek bir delegasyon listesi oluşturmayı hedefleyerek, kent uzlaşısını hayata geçirdik.
Yalnızca kendi partimizin üyelerine, yalnızca bileşenlerimizin üyelerine oy kullandırtmadık. Kent uzlaşısının bir diğer ayağı da parti olarak birinci çıkmadığımız ama kent uzlaşısı için diğer partilerle güç birliği yapabileceğimiz iller.
KOMİSYONLAR KURULDU İTTİFAK NETLEŞTİ
Bilindiği üzere DEM Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, geride bıraktığımız günlerde CHP Genel Merkezi'nde ittifak için bir araya geldi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan 'Kent uzlaşısı' maskesi takılan kirli ittifakta CHP ve DEM komisyonlarının ortak çalışacağını itiraf etti, "İki siyasi partinin de komisyonları çalışacak" dedi.
" İSTEDİKLERİMİZİ YAPIN YOKSA ADAY ÇIKARIRIZ"
Kandil uzantılı partinin sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP ile İstanbul görüşmelerinin sürdüğünü belirterek, "Şu ana kadar açıklamadığımız il ve ilçelerdeki tutumumuza dair netlik kazanan bir durum yok. Netlik kazanmadığı için açıklamıyoruz. Bu konudaki tartışmalar ve görüşmeler sürüyor" dedi.
Bir yandan da Başak Demirtaş'ın İstanbul özelinde yaptığı adaylık çıkışı siyaset kulislerini hareketlendirdi.
Demirtaş'ı koz olarak kullanan DEM'liler "İmamoğlu'nun bu denklemde kaybedebilir" düşüncesiyle CHP'ye "İstediklerimizi yapın yoksa aday çıkarırız" tehdidinde bulundu.
Başak Demirtaş geride bıraktığımız günlerde "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti'den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse, demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak, düşünebiliriz" demişti.
"NE KOPARTIRSAK KAR" KAFASINDALAR
Bu durum "DEM pazarlıkta el yükseltiyor" yorumlarını beraberinde getirirken; DEM'in CHP'den Esenyurt ve Adalar'dan ziyade birkaç temsiliyet noktası daha talep edeceğini de gözler önüne serdi.
Diğer yandan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli gündeme ilişkin konuşurken Başak Demirtaş'ın adaylığından CHP ile yapılacak ittifaka kadar değerlendirmelerde bulundu.
"GÜÇ BİRLİĞİ İLE ORTAK ÇALIŞMA NEDEN OLMASIN?"
"Bütün ihtimalleri komisyonumuz değerlendiriyor. Güç birliği ile kazanabileceğimiz yerler üzerinde bir yoğunlaşma olacaktır muhakkak. Karşılıklı komisyon çalışmalarımız sonucunda bunlar belirlenirse de kamuoyuna açıklanacak. Güç birliği ile kazanabilecek yerler üzerinde bir ortak çalışma neden olmasın?"
"ADAYLIĞI SÜRPRİZ OLDU"
Tabiki Başak Hanımın başvurması bizi sevindirici bir şey. Biz bu havuza herkesin başvurmasın istiyoruz ama tabiki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK yapacaktır. Benim için şahsım olarak sürpriz oldu tabi, daha önceden haberim yoktu çünkü. Önceden haberiniz yoksa o sürprizdir"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray ZTK rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası son 16 GS maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Fenerbahçe ZTK rakibi kim oldu? Ziraat Türkiye Kupası son 16 Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Köpek gezdirirken adeta gömü buldu! Altından kat kat daha kıymetli!
- X hastalığı nedir, ne anlama geliyor? DSÖ yeni salgın tehdidini duyurdu! X hastalığının belirtileri neler, tedavisi var mı?
- AÖL Kayıt yenileme takvimi 2023-2024 | Açık Lise kayıt yenileme ne zaman bitecek, ders seçimleri ne zaman? 2. Dönem kayıt yenileme kılavuzu...
- 22 gol, 7 asist! İsmail Kartal’dan transfer şov! Kanarya'ya hayırlı uğurlu olsun
- Beşiktaş istiyordu Galatasaray'a imza atıyor! Leblebi gibi gol atacak
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 Ocak MB faiz toplantısı hangi tarihte, beklenti hangi yönde?
- VAPUR SEFERLERİ İPTAL LİSTESİ 22 OCAK 2024 | İDO, BUDO, Şehir Hatları seferler iptal mi, son durum ne?
- Bonservis bedelini duyanlar inanamadı! Fenerbahçe'nin kasası dolup taşacak
- Eyyam-ı Biyd orucu ne zaman, hangi tarihte, kaç gün tutulur? Receb ayının 13, 14 ve 15. günleri oruç tutmanın faziletleri neler?
- SSK, BAĞ-KUR, 4C'liye şans talihi vurdu! Müjde sabah 7'de geldi! %42 zamlı maaşa ek 14.350 TL cepte! 7550, 8125, 10.500 TL alanlar...