Mavi Vatan için Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi | Kritik proje 2 yıl sonra hizmette

KAÇAKÇILIĞIN ÖNLENMESİ, KAZA, YANGIN GİBİ ACİL DURUMLAR, PETROL KİRLİLİĞİ İLE MÜCADELEYE DESTEK OLMAK GİBİ GÖREVLER GÖRECEK

GTHM'ler GTH alanlarında bulunan merkezlerde yer alıyor. Bu merkezler operasyonel olarak gemi kimliklendirilmesi, gemi trafiğinin kesintisiz izlenmesi ve düzenlenmesi, gemilere seyir bilgileri ve genel uyarıların iletilmesi, özellikli alanların kontrol yönetimi, kaçakçılığın önlenmesi, kaza risklerinin tespiti ve uyarıların yapılması, kaza, yangın gibi acil durumlarda ilgililerin bilgilendirilmesi, petrol kirliliği ile mücadeleye destek olmak, meteorolojik verilerin gerektiğinde gemilerle paylaşılması gibi işlemler gerçekleştirecek.





PROJE 2 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1 adet GTH Merkezi (Gazi Magosa) ile 3 adet Trafik Gözetleme İstasyonundan (Karpaz, Sadrazamköy ve Zeytinlik Feneri) oluşan KKTC Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi için HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile sözleşme imzalanacak. Projenin ise 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor. 07. Nisan 2021 tarihli ve 3796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanan 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gemi Trafik Hizmetleri Sistemi Kurulumuna İlişkin Protokol' kapsamında KKTC'de kurulacak olan Gemi Trafik Hizmetleri (GTH) Sistemi Merkezi'nin kurulması ile ilgili ihale sürecinde sona gelindi.