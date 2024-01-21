21 Ocak 2024, Pazar
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York'a gidiyor!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 21.01.2024
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York’a gidiyor!

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Güvenlik Konseyi’ndeki Filistin konulu toplantıya katılmak üzere 23 Ocak'ta New York'a gidecek.

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