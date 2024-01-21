Dışişleri Bakanı Hakan Fidan New York’a gidiyor!

21 Ocak 2024, Pazar
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Mardin'de asırlardır kullanıyor! Yakıldığında haşereye, asıldığında nazara, içildiğinde kabızlığa iyi geliyor!
- Genel Af çıkacak mı, yargı paketinde var mı? Bakan Tunç açıkladı! 8. Yargı Paketi maddeleri neler? Mahkumlara af, denetimli serbestlik...
- 2. dönemden sonra okullar tekrar kapanacak! 81 ile 9 gün tatil sürprizi! Kreşler, okul öncesi 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar...
- Klozet temizliğinde çığır açacak yöntem! Çamaşır suyunu çöpe atacaksınız! Sadece 2 malzemeyle...
- 1999-2000 arası ve 2008 sonrasına erken emeklilik takvimi çıktı! Ev hanımı, Bağ-Kur'lu Yeni prim+gün şartı oluştu! 7200 günle...
- Okullar 2. Dönem açılacak mı? 2023-2024 15 tatil (sömestr) uzayacak mı, kaç gün sürecek? Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise son gelişmeler...
- 7.500 TL alana 2.500 TL'lik fark müjdesi geldi! Emekliye (4A-4B-4C) en az 4.864 ila 14.592 liralık maaş bordrosu kesiliyor! 8.000-9.000-10.000...
- Çalışma saatleri düşecek mi son durum ne? 2024 Özel Sektör mesai saatleri kısalacak mı, kaç saat olacak?
- İbni-i Sina'dan 1000 yıllık tarif! Eklem ağrısını anında kesiyor! Sürün, sarın ve bekleyin
- Kiloyu bu yollarla bir çırpıda verdiler! Ünlülerin zayıfladıktan sonraki halleri şaşırttı! 80'de var 90 kilo da...
- Türkiye'nin en kalabalık il ve ilçeleri sıralandı! İstanbul'daki o ilçe resmen illere kafa tutuyor...
- Survivor'da duygusal anlar! "Özür dilerim" diyerek veda etti! Survivor All Star'ın elenen yarışmacısı...