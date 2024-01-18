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CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 22 kişi gözaltında

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Giriş Tarihi: 18.01.2024 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
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CHP’li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu! 22 kişi gözaltında

Son dakika haberine göre CHP'li Büyükçekmece Belediyesi’ne rüşvet operasyonu düzenlendi. Operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısının da olduğu 22 kişi gözaltına alındı. A Haber canlı yayınında operasyonla ilgili detaylar verildi.

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