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Irak’ın kuzeyinde hain saldırı: 9 şehit! Olası operasyon hangi bölgeye yapılır? Harekat planı ne?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.01.2024 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
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Irak’ın kuzeyinde hain saldırı: 9 şehit! Olası operasyon hangi bölgeye yapılır? Harekat planı ne?

Irak’ın kuzeyinde Metina’daki üs bölgesine bölücü terör örgütü PKK’nın sızma girişiminde çıkan çatışmada 9 kahraman askerimiz şehir oldu. Yaşanan çatışmada 4 kahraman Mehmetçik de yaralandı. Peki olası bir harekat hangi bölgeye yapılır? Operasyon planı ne? Merak edilen cevapları A Haber canlı yayınında gazeteci Güngör Yavuzaslan verdi.

Türkiye, Pençe-Kilit bölgesinden gelen acı haberle sarsıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde yer alan üssüne sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Çatışmada son belirlemelere göre 20 terörist etkisiz hale getirildi.

ŞEHİTLERİN KANI YERDE KALMADI

Milli Savunma Bakanlığı terör hedeflerine yönelik düzenlenen operasyonlara ilişkin son dakika gelişmesini paylaştı. MSB'den yapılan açıklamada, " Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekât bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekâtlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı." denildi.

İSTANBUL'DA GÜVENLİK ZİRVESİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Dolmabahçe Sarayı'nda güvenlik toplantısı yapacak. Başkan Erdoğan liderliğindeki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak. Peki olası bir harekat hangi bölgeye yapılır? Operasyon planı ne? Merak edilen cevapları A Haber canlı yayınında gazeteci Güngör Yavuzaslan verdi.

HEDEFTE 2 BÖLGE VAR

Güngör Yavuzaslan: Pençe harekat bölgesindeki operasyonlar devam edecek. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak Güvenlik Zirvesi çok önemli. Irak'ta devam eden operasyonlar olduğu için buraya harekatı düşük bir ihtimal olarak görüyorum. Suriye'nin kuzeyine Kamışlı ve Ayn El Arab bölgesine bir harekat ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Ayn El Arab hemen Suruç'un karşısında yer alıyor. Diğer tarafta Kamışlı hattı yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN PLANI BELLİ

Türkiye'nin ana stratejisi burada 20 mil yani 32 KM'lik bir güvenli bölge oluşturmak. Barış Pınarı Harekatı 9 gün sürdü. ABD ile yaptığımız bir anlaşma var ve verdikleri sözleri tutmadılar. Burada yarım kalan bir iş var. Ben olası operasyonun Suriye'nin kuzeyine daha yakın olduğunu düşünüyorum. Irak'ta şu anda kış şartları hakim ve devam eden operasyonlar var. Türkiye burada Bağdat ve Erbil ile farklı iş birliklerine gidebilir.

TERÖR ALTYAPISI YOK EDİLİYOR

Ben yapılacak bir operasyonun Suriye öncelikli olacağını düşünüyorum. ABD'nin PKK'ya verdiği destek ortada. Ellerindeki silah ve mühimmat depoları burada. Dün akşam 29 nokta vuruldu. 22 Aralık'taki şehitlerimizden sonra 50 terör hedefi vuruldu. Irak ve Suriye eş zamanlı olarak hedef seçildi. Bu sefer sığınak barınak değil altyapı ve tesisler yok edildi. Dün akşam Kamışlı'da sözde bir atölye gibi kullandıkları tesis imha edildi. Burayı ABD inşa etti.

KARA HAREKATI OLMADAN SONUÇ ELDE ETMEK ZOR

Burada amaç sadece mağaraları sığınakları yok etmek değil terörizmin altyapısı da vuruldu. Bu altyapıyı ABD sağlamıştı. Buraya bir kara harekatı olmadan sonuç elde edilmesi geliyor. Irak'ta operasyonları Türkiye kendisi kara ve hava destekli kendisi gerçekleştiriyor. Suriye'de ise Suriye Milli Ordusu ile birlikte hareket ediyor. Önce SMO girdi arkadan bizim askerlerimiz havadan ve karadan destek verdi. Olası bir harekat yine böyle gerçekleşir diye düşünüyorum.

İşte olası harekat planları! Haritada gösterdi İŞTE OLASI HAREKAT PLANLARI! HARİTADA GÖSTERDİ
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