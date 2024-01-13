Irak’ın kuzeyinde hain saldırı: 9 şehit! Olası operasyon hangi bölgeye yapılır? Harekat planı ne?

TÜRKİYE'NİN PLANI BELLİ

Türkiye'nin ana stratejisi burada 20 mil yani 32 KM'lik bir güvenli bölge oluşturmak. Barış Pınarı Harekatı 9 gün sürdü. ABD ile yaptığımız bir anlaşma var ve verdikleri sözleri tutmadılar. Burada yarım kalan bir iş var. Ben olası operasyonun Suriye'nin kuzeyine daha yakın olduğunu düşünüyorum. Irak'ta şu anda kış şartları hakim ve devam eden operasyonlar var. Türkiye burada Bağdat ve Erbil ile farklı iş birliklerine gidebilir.