Irak’ın kuzeyinde hain saldırı: 9 şehit! Alçak saldırının perde arkasında ne var?

ZORLU ARAZİ ŞARTLARI

Emekli kıdemli albay Mithat Işık: Hepimizi derinden üzen bir olay yaşandı. 99 ve 2001 yıllarında orada birlik komutanı olarak görev yapmış biriyim. Metina, Zap, Gara, Avaşin, Basyan ve Hakurk denilen bölgelerde bulundum. Bölgeye dair yapılan yorumlarda arazinin çok sarp olduğu ve hava şartlarından bahsediliyor. Arazi, örgütün yapısı ve hava şartları zaten biliniyor. Orada rakım bazı yerlerde 2 bin metreye kadar çıkıyor. İşte böylesine bir bölgede harekat icra ediyoruz. Ben bölgede 4-5 tugayımızın operasyon halinde olduğunu düşünüyorum. Operasyonu coğrafi yapı, arazi yapısı ve meteorolojik şartlar etkiliyor. Hava şartları bizim birliklerin gözetleme kabiliyetlerini kısıtlıyor.