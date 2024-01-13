Irak’ın kuzeyinde hain saldırı: 9 şehit! Alçak saldırının perde arkasında ne var?
Dün akşam saatlerinde Türkiye’nin yüreğini yakan bir haber geldi. Irak’ın kuzeyinde Metina’da üs bölgesine sızmaya çalışan terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada 9 kahraman askerimiz şehit düştü, 4 Mehmetçik de yaralandı. Bölgede yapılan operasyonlarda 15 terörist ve 29 terör hedefi yok edildi. Yaşanan gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
Kuzey Irak'ta terör örgütünün üs bölgesine sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı 15 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Şehitlerin acı haberi yetkililer tarafından ailelerine ulaştırıldı.
29 HEDEF YOK EDİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatlarında, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 29 hedefin imha edildiğini açıkladı.
UZMAN İSİMLER A HABER'DE
Peki bölge göz önünde bulundurulduğunda hain saldırı nasıl gerçekleşti? Sınır ötesindeki geciçi üs bölgeleri terörle mücadelede nasıl bir öneme sahip ABD bölgede teröre desteğini açık açık sürdürüyor 12 şehit verdiğimiz saldırıda ve bugünkü saldırıda da ABD desteğinden bahsedebilir miyiz? Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan uzman isimler değerlendirdi.
ZORLU ARAZİ ŞARTLARI
Emekli kıdemli albay Mithat Işık: Hepimizi derinden üzen bir olay yaşandı. 99 ve 2001 yıllarında orada birlik komutanı olarak görev yapmış biriyim. Metina, Zap, Gara, Avaşin, Basyan ve Hakurk denilen bölgelerde bulundum. Bölgeye dair yapılan yorumlarda arazinin çok sarp olduğu ve hava şartlarından bahsediliyor. Arazi, örgütün yapısı ve hava şartları zaten biliniyor. Orada rakım bazı yerlerde 2 bin metreye kadar çıkıyor. İşte böylesine bir bölgede harekat icra ediyoruz. Ben bölgede 4-5 tugayımızın operasyon halinde olduğunu düşünüyorum. Operasyonu coğrafi yapı, arazi yapısı ve meteorolojik şartlar etkiliyor. Hava şartları bizim birliklerin gözetleme kabiliyetlerini kısıtlıyor.
SİLAHI TUTAN PKK TETİĞİ ÇEKEN ABD
Bu şartlarda terör örgütleri nasıl geliyor? Biz orada ABD'nin vekalet savaşı yürüttüğü terör örgütüyle mücadele ediyoruz. PKK'nın elindeki imkan ve kabiliyetler daha önceki yıllarda olduğu gibi değil. Her geçen sene ABD, Suriye'de eğittiği terörist unsurlara modern silahları veriyor. Bölücü terör örgütü artık susturuculu uzun namlulu silahlar kullanabiliyor. Teröristlerin elinde GPS dediğimiz verilin koordinata götüren cihazlar var. Gece görüş gözlükleri var. Karda yürüyecek su geçirmeyecek botlar giyiyorlar. Modern bir orduda olan silahların teçhizatların tamamı bunlarda var.
KOORDİNATLARI ABD VERDİ
Bizim birliklerimiz artık orada yerleşik hale geçti. Askerlerimiz üs bölgelerinde gündüz görüntü verdiği yerde gece durmayacak. Oraya 20-30 metre mesafelerle değişim yapmalı. Ben birliklerimizin bulunduğu koordinatları ABD'nin verdiği kanaatindeyim. Elinde GPS olan teröristler buna göre saldırı planı yapıyor. ABD'den aldığı konuma göre arazi nasıl olursa olsun oraya geliyor teröristler. İşte askerlerimiz sık sık bulunduğu mevzileri değiştirmeli. Bölgede zor şartlar var ve örgüt bu yüzden burayı seçmiş. Biz de zoru başaracağız imkansız zaman alacak.
2019'DAN BERİ SÜREN OPERASYONLAR
Gazetesi Güngör Yavuzaraslan: 2019 yılının mayıs ayında beri Türkiye, Irak'ın kuzeyinde Pençe operasyonlarına devam ediyor. Şu anda bir güvenlik şeridi oluştur. Son 20 gündür Hakurk, Metina ve Zap hattında terör saldırıları meydana geldi. Türkiye son yıllarda terör örgütü PKK'nın bölgede alan kontrolü sonlandırdı ve bölgedeki mağara, sığınakları yok etti. Bölgede temizlik devam ediyor. PKK buradan kaçarak aşağı hatlara gitti. Zor günlerde zor şartlara ve sise rağmen TSK'nın üs bölgelerine terör eylemleri gerçekleşti. Süleymani'ye bölgesinde bir takım hareketlenmeler var. Buradaki Talabi unsurları ABD tarafından Haseke'ye getirilerek PKK ile tatbikat gerçekleştirdi. Buradan PKK'ya yönelik operasyonlarımız sürüyor. Bölge çok hareketli.
HEDEF ALAN KONTROLÜ
Emekli kurmay Albay: Cüneyt Küsmez: Hem arazi yapısı itibarıyla hem de buna ilave olarak arazi güçlüğü nedeniyle operasyonel faaliyetler zaman zaman kısıtlanıyor. Bu dönemde keşif-gözetleme ve hedef tespiti üzerine yoğunlaşılıyor. Bölgede 2 farkı yapılanma var. Sınırı koruyan birlikler, sınır ötesi birlikler ve bunun yanında bölgede geçici üs bölgeleri var. Bu konuşlanma alan hakimiyetini sağlamak ve kontrolü sağlamak adına yapılıyor. Burada teröristlerin kullandığı alanları etkisiz hale getirme maksadı var.
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