Sözde müttefik ABD'den terör saldırısı için taziye mesajı! Sosyal medyadan tepki yağdı: Defolup gideceksiniz bu coğrafyadan
Terör örgütü PKK'nın bir numaralı hamisi olan ABD hainlere silahtan mühimmata, eğitimden tatbikata her alanda destek verirken dün gerçekleşen ve Türkiye'nin ciğerini yakan hain terör saldırısına ilişkin taziye mesajı yayınladı. Göstermelik yayınlanan bu mesaja sosyal medyadan tepki yağdı. İşte detaylar...
"SÖZDE MÜTTEFİK" ABD'DEN TAZİYE MESAJI
Çok sayıda siyasi parti şehitlerimiz nedeniyle etkinliklerini iptal ederken Türkiye'nin "sözde müttefiki" olan ABD'nin büyükelçiliğinden de taziye mesajı geldi.
"TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"
Terör örgütüne her türlü silah ve eğitim desteğini sağlayan ABD'den yapılan açıklamada "ABD'nin Türkiye'deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 12 Ocak tarihinde teröristlerin Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybeden Türk askerlerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." denildi.
Yapılan bu paylaşım sonrası vatandaşlar ABD'ye yoğun tepki gösterirken "samimiyetsizler" yorumları yapıldı.
İşte o yorumlardan bazıları:
İşte o yorumlardan bazıları:
İşte o yorumlardan bazıları:
PKK NE İSTERSE HAZIR
Demokrasi ve insan haklarından dem vuran ABD, terör suçlarından sicili kabarık olan PKK/YPG ile Suriye'deki işbirliğini artırarak sürdürüyor.
ABD, yüzlerce çocuğu saflarında kullanan örgüte TOW füzeleri, roketatarlar, askeri araçlar, hafif ve ağır piyade silahları ile para ve siyasi destek veriyor.
PKK'LI TERÖRİSTLER TSK'YA KARŞI ABD YAPIMI SİLAHLARI KULLANIYOR
Örgüte yakın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bir videoda, bir mağarayı sığınak olarak kullanan teröristlerden 9 kişilik bir grubun TSK'ya saldırı öncesi hazırlıkları gösterildi.
Irak'ın kuzeyindeki TSK varlığını hedef aldıklarını söyleyen gruptakilerden çoğunun elinde ABD yapımı M16 ve M4 gibi hafif piyade tüfekleri ile termal dürbünler olduğu görüldü.
ABD, Suriye'de DEAŞ'la mücadele altında 2015 yılından itibaren giderek artan şekilde örgütün Suriye uzantısına yoğun silah ve mühimmat transfer etmeye devam etti.
Amerikan yönetimi, Türkiye'nin sert tepkileri karşısında silah, ekipman ve mühimmatın Türkiye'ye karşı kullanılmayacağı, Suriye'den çıkmayacağı ve PKK/KCK unsurlarına geçmesine izin vermeyeceği teminatını yinelemişti.
Türkiye ise YPG'nin PKK'yla organik bir bütün olduğu ve silahların dolaşımının kontrol altında tutulacağının sözünün gerçekçi olmadığı konusunda uyarmaya devam etmişti.
ABD, terör örgütü PKK/YPG'ye askeri yardımlarını istikrarlı şekilde sürdürüyor.
ABD'NİN KANDİL AŞKI: MİLYONLARCA DOLAR AKTARDILAR
Beyaz Saray'a gönderilen 2024 savunma bütçesinde ağırlıklı olarak PKK/YPG'nin faydalandığı fon 2024 yılı için 156 milyon dolar olarak belirlendi. Söz konusu savunma bütçesinde bu fonun, ABD'nin "Suriye Demokratik Güçleri (SDG)" adıyla andığı PKK/YPG'ye verildiği de açıklanmıştı.
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