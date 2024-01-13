15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde gece saatlerinde meydana gelen kazada önce 5 araç birbirine girdi. Köprünün ters şeridinde ise kazayı izlemek için yavaşlayan bir ticari taksiye arkadan başka bir araç çarptı. Kazaya karışan araçları fark edemeyen diğer sürücülerin de duramaması sonucu toplam 10 araç birbirine girdi. İlk kazanın gerçekleştiği ticari takside sıkışan sürücü ve diğer araçlardan 2 kişi olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.



Kaza saat 03.30 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde, Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçiş istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 CVG 730 plakalı otomobil sürücüsü alkollü olmasının da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek 34 TFN 05 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın ardından savrulan taksi de önce önündeki 34 TJY 77 plakalı taksiye ardından bariyere çarptı. Soğuk havanın etkisiyle kayganlaşan yolda duramayan 34 DFV 601 ve 34 HGE 03 plakalı 2 araç daha kazaya karıştı. Kazayı gören diğer vatandaşlar polis itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Araçta sıkışan taksi sürücüsü olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.