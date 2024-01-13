CHP’li Melek Mızrak Subaşı’nın paylaşımına tepki yağdı! Türkiye şehitlere yas tutarken adaylık reklamını yaptı

Vatandaşlar Mızrak Subaşı'nın paylaşımına sert tepki gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları:

*Niye hiç şaşırtmıyorsunuz? 8 şehidimiz var 8, rezilsiniz rezil...

*Hanımefendi şehit haberleri arka arkaya gelirken reklamın sırası mı

*Şehitlerimizin olduğu bir akşamda gerçekten Tek düşündüğümüz PR çalışması mı ? Allah size vicdan nasip etmesin çünkü hiç yakışmaz.

* Hanımefendi, erteleyemediniz mi bu müziğinizi, klibinizi? Bugün şehitlerimiz var. Bu kadar mı uzaksınız insani duyarlılığa...