MHP lideri Devlet Bahçeli'den alçak terör saldırısına yönelik tepki: Sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır
MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Mehmetçik'e düzenlenen alçak terör saldırısına sert tepki gösterdi. Bahçeli tüm terör kamplarının hedef alınması gerektiğini belirtirken "Elbette tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır." ifadelerini kullandı. Son terörist öldürülene kadar yılgınlık ve yorgunluğun olmayacağını söyleyen Bahçeli "Bu uğurda her şey göze alınmıştır" dedi. İşte detaylar...
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon Harekat bölgesinde 9 askerimizin şehit olduğu saldırının ardından, teröristlerin kaçış güzergahları ve belirlenen hedefler, hava harekatları ve kara ateş destek unsurlarıyla vurulmaya başlandı.
20 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Gece boyu PKK kampları yoğun bombardımana tutulurken 29 terör hedefi imha edildi ve 20 terörist de öldürüldü.
9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
9 askerimizin şehit olmasının ardından yüreklere büyük bir acı düşerken MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaşanan terör saldırısına sert tepki gösterdi.
HER ALAN AÇIK VE MEŞRU HEDEF
Bahçeli teröristlerin hesabının sorulmasının mahşere bırakılmayacağını söylerken terör örgütüne ait her alanın açık ve meşru hedef olduğunu belirtti.
İşte Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın detayları:
HESAP MAHŞERE KALMAYACAK
PKK/KCK terör örgütünü kaynağında hem engellemek hem de eritmek amacıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nın operasyon sahasında bulunan bir üssümüze yönelik dün akşam saatlerinde teröristlerce saldırı/sızma girişimi vuku bulmuş, bu suretle çıkan çatışmada 9 kahraman kardeşimiz şehit düşmüş, 16 kahraman kardeşimiz ise yaralanmıştır. Elbette tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır.
MİLLİ VARLIĞIMIZA HUSUMET SAÇILIYOR
Bölücü terör örgütü PKK/YPG/PYD'yle emel, eylem ve hedef ortaklığı yapan siyasi veya sivil toplum kuruluşu maskeli odaklar, bunun yanı sıra ülkemiz üzerinde hesap yapan bölge devletleriyle emperyalist ülkeler, bunların mücavir bölgelerimizde at koşturan ajanları alenen Türkiye'ye silah çekmekte, milli varlığımızla milli güvenliğimize husumet saçmaktadır.
MUTLAK BİR BEKA KONUSU
Sözün hükmü yerine devletin ezici, cezalandırıcı ve muktedir hükmünü tehdidin ürediği alanlara yoğunlaştırmak, mücadeleyi bütünlükçü bir politika eşliğinde tavizsiz şekilde sürdürmek, teröre ve bölücülüğe karşı sıfır toleransla hareket etmek mutlak bir beka konusudur. Yüreklerimize ateş düşüren canilerin barındığı, sığındığı, saklandığı, silahlandığı, eğitildiği, araziye sürüldüğü her yer açık ve meşru hedeftir.
TÜRK MİLLETİ TEK SES TEK NEFES
Bu çetin ve zorlu süreçte Türk milleti tek ses, tek nefestir. Milliyetçi Hareket Partisi Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sonuna kadar yanında ve destekçisidir. Mesele sadece teröristlerle mücadele değil, asıl olarak terörizmi bölgesel çıkarlarına müzahir kullanan karanlık çevrelere, müttefik görünümlü muhasım ülkelere direnmek, bunlarla kıran kırana mücadele etmektir.
TERÖR KAMPLARI HAVADAN VE KARADAN VURULMALI
Son terörist ele geçirilinceye veya etkisiz hale getirilinceye kadar yılgınlık, yorgunluk, geri adım yoktur. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör devleti kurmak için faal halde bulunanlara müsaade edilmeyecektir. Bu uğurda her şey göze alınmıştır. Bütün terör kampları havadan ve karadan ateş altına alınmalıdır. Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın aynı kararlı muamele onlara da gösterilmelidir.
VATAN SİZE MİNNETTAR
Kahraman şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmetler, tedavi altında bulunan gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. Türk milletinin, kederli ailelerimizin ve nihayet hepimizin başı sağ olsun diyorum. Bu cennet vatan, bu aziz millet şehitlerimize ve gazilerimize ebediyen minnettardır.
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