MHP lideri Devlet Bahçeli’den alçak terör saldırısına yönelik tepki: Sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır

HER ALAN AÇIK VE MEŞRU HEDEF

Bahçeli teröristlerin hesabının sorulmasının mahşere bırakılmayacağını söylerken terör örgütüne ait her alanın açık ve meşru hedef olduğunu belirtti.

İşte Devlet Bahçeli'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın detayları:

HESAP MAHŞERE KALMAYACAK

PKK/KCK terör örgütünü kaynağında hem engellemek hem de eritmek amacıyla icra edilen Pençe-Kilit Harekatı'nın operasyon sahasında bulunan bir üssümüze yönelik dün akşam saatlerinde teröristlerce saldırı/sızma girişimi vuku bulmuş, bu suretle çıkan çatışmada 9 kahraman kardeşimiz şehit düşmüş, 16 kahraman kardeşimiz ise yaralanmıştır. Elbette tertemiz şehit kanları yerde kalmayacak, sorulacak hesap mahşere bırakılmayacaktır.

MİLLİ VARLIĞIMIZA HUSUMET SAÇILIYOR

Bölücü terör örgütü PKK/YPG/PYD'yle emel, eylem ve hedef ortaklığı yapan siyasi veya sivil toplum kuruluşu maskeli odaklar, bunun yanı sıra ülkemiz üzerinde hesap yapan bölge devletleriyle emperyalist ülkeler, bunların mücavir bölgelerimizde at koşturan ajanları alenen Türkiye'ye silah çekmekte, milli varlığımızla milli güvenliğimize husumet saçmaktadır.