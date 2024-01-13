Irak’ın kuzeyinde hain saldırı: 9 şehit! Olası operasyon hangi bölgeye yapılır? Harekat planı ne?

Irak’ın kuzeyinde Metina’daki üs bölgesine bölücü terör örgütü PKK’nın sızma girişiminde çıkan çatışmada 9 kahraman askerimiz şehir oldu. Yaşanan çatışmada 4 kahraman Mehmetçik de yaralandı. Peki olası bir harekat hangi bölgeye yapılır? Operasyon planı ne? Merak edilen cevapları A Haber canlı yayınında gazeteci Güngör Yavuzaslan verdi.

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