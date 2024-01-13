CHP'de ikinci bildiri skandalı yolda! Özgür Özel'den "yeniden imzalamayacağız" iması! DEM Parti'nin ortakları Kandil'e selam çakma peşinde...
Son dönemdeki terör saldırıları sonrası TBMM'de yayınlanan ortak bildiriye imza atmayarak büyük tepki çeken DEM Parti'nin ittifak ortağı CHP'den, 9 şehidimiz ardından benzer bir çıkış daha geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun TBMM'de "Teröre karşı" ortak bildiri yayımlanması talebine ilişkin yaptığı konuşmada ortak bildiriye imza atmayacaklarını ima etti. Özel geçtiğimiz günlerde PKK'nın siyasi kolu DEM Parti'yi kabul ederek yerel seçimler için oy dilenerek pazarlık masasına oturmuştu. İşte detaylar...
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit olurken Türkiye yasa büründü.
45 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Mehmetçik bu saldırıya misliyle karşılık verirken son rakamlara göre 45 terörist öldürülürken Başkan Erdoğan önderliğinde düzenlenen Güvenlik Zirvesi'nde sonra önemli mesajlar paylaşıldı.
TERÖRİSTAN'A İZİN VERİLMEYECEK
Zirve sonrası yapılan açıklamada "Türkiye, hangi bahaneyle ve sebeple olursa olsun güney sınırları boyunca bir "teröristan" kurulmasına kesinlikle izin vermeyecektir" denildi.
ZİRVE ÖNCESİ BAHÇELİ VE AKŞENER'LE GÖRÜŞME
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile telefonda görüştü. Görüşmede, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki terör saldırısı ve devam eden terörle mücadele harekatlarına ilişkin gelişmeler ele alındı.
İYİ PARTİ'DEN "TERÖRE KARŞI" ORTAK BİLDİRİ YAYIMLANMASI TALEBİ
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin, terör ve onun destekçilerine karşı milli birliği bir kez daha ortaya koyabilmek adına ortak bildiri yayımlanması talebinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.
Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain terör saldırısı neticesinde şehit ve yaralıların bulunduğunu anımsattı.
Bu kapsamda Genel Başkan Meral Akşener'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek terörle mücadeledeki kararlılıklarını ve hassasiyetlerini paylaştığını belirten Zorlu, şunları kaydetti:
"Bu kapsamda terör ve onun destekçilerine karşı milli birliğimizi bir kez daha ortaya koyabilmek adına Grup Başkanvekilimiz Sayın Müsavat Dervişoğlu tarafından ortak bir bildiri metni yayımlanması talebimiz TBMM Başkanlığına sunulmuştur. Ayrıca yine Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda İYİ Parti Grubu olarak Anayasa'nın 98'inci, TBMM İçtüzüğü'nün 102 ve 103'üncü maddeleri gereğince bu konuda bir genel görüşme açılması, Milli Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlarının yaşanan bu süreç ve son durumla ilgili Meclis'imizi bilgilendirmesini talep etmiş bulunuyoruz.
Terör örgütleriyle her alanda, en etkin mücadelenin sürdürülebilmesi temel gayemiz olacaktır. Şehitlerimize sonsuz minnet ve rahmetle."
ÖZGÜR ÖZEL'DEN YENİDEN İMZALAMAYACAĞIZ İMASI
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu gelişmeler sonrası düzenlediği basın toplantısında olası yeni bildiriye de tıpkı geçtiğimiz günlerde olduğu gibi imza atmayacaklarını duyurdu.
Özel "Attığınız imzalar durdursaydı şehitlerimizi" ifadelerini kullanırken terörle mücadele konusunda yeni ortak bildiriye imza atmayacaklarını duyurdu.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz günlerde TBMM'de AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit düştüğü kalleş terör saldırısına karşı bildiri yayımlamıştı. Bildiriye CHP ve terörün siyasi kolu HDP/DEM Partisi bildiriye imza atmamıştı.
PKK MEDYASI ÖVGÜLER YAĞDIRDI: CHP İLE ÇATLAMA BAŞLADI
Konuya ilişkin konuşan terör sempatizanı sözde siyasetçi Hasan Çewlig "CHP, her türlü sınır dışı operasyonlara, tezkerelere koşulsuz destek veriyordu. Şimdi diyor ki bakalım, çatlama başladı bunu böyle okumak lazım" cümlesini sarf ederek CHP'yi övmüştü.
CHP TERÖRE TEPKİ MESELESİNDE İKİYE BÖLÜNDÜ
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin imza attığı ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye parti içinden de tepkiler geldi. Partinin önemli isimlerinden Akif Hamzaçebi, 'Amalı' cümlelerle bildiriye destek beyanında bulunmamanın gerekçesi olamayacağını belirtti. Ortak bildirinin imzalanarak yayınlanmasını talep etmişti.
Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da terörle mücadelenin parti değil, devlet meselesi olduğunu vurgularken "O bildiriye ben imza atıyorum. Unutulmamalıdır ki ülke de devlet de hepimizin" demişti.
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