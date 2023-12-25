25 Aralık 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları CHP’nin skandal bildiri adımına PKK medyasından destek! PKK sempatizanı Hasan Çewlig’den bölücülük itirafı

CHP’nin skandal bildiri adımına PKK medyasından destek! PKK sempatizanı Hasan Çewlig’den bölücülük itirafı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.12.2023 17:18
TBMM’de AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit düştüğü kalleş terör saldırısına karşı bildiri yayımlamıştı. Bildiriye CHP ve terörün siyasi kolu HDP/DEM Partisi bildiriye imza atmamıştı. Bu yaşanan gelişmeler sonrası fondaş ve PKK medyası ağız birliği yaptı. Terör örgütü PKK destekçisi yayınlarıyla bilinen bir kanalda konuşan terör sempatizanı sözde siyasetçi Hasan Çewlig, CHP'li Özel’in bildiri tavrını takdirle karşılarken CHP medyası alçak ifadelerle CHP Genel Başkanı'nı aklamaya çalıştı. CHP’nin şimdiye kadar noter görevi gördüğünü bildiren Çewlig, “CHP, her türlü sınır dışı operasyonlara, tezkerelere koşulsuz destek veriyordu. Şimdi diyor ki bakalım, çatlama başladı bunu böyle okumak lazım” ifadelerini sarf etti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CHP’nin skandal bildiri adımına PKK medyasından destek!
CHP’nin skandal bildiri adımına PKK medyasından destek!
Yurt dışından telefon getirene müjde
Yurt dışından telefon getirene müjde
A Haber canlı yayınında terör hedefleri vuruldu
A Haber canlı yayınında terör hedefleri vuruldu
Lağım çukuru Ekşi Sözlük kapatıldı
Lağım çukuru Ekşi Sözlük kapatıldı
CHP medyası şaşırtmadı!
CHP medyası şaşırtmadı!
Kaan 27 Aralık’ta göklerde olacak!
Kaan 27 Aralık’ta göklerde olacak!
Bildiri tartışmalarının gölgesinde CHP MYK!
Bildiri tartışmalarının gölgesinde CHP MYK!
Bahçeli’den AYM’ye DEM Parti tepkisi!
Bahçeli'den AYM'ye DEM Parti tepkisi!
50 metre derinliğinde vadi oluştu
50 metre derinliğinde vadi oluştu
Doğu’yu kar vurdu! Yollar kapandı
Doğu'yu kar vurdu! Yollar kapandı
Beytüllahim’de Gazze dayanışması!
Beytüllahim'de Gazze dayanışması!
PKK’nın enerji tesisleri vuruluyor
PKK’nın enerji tesisleri vuruluyor
Daha Fazla Video Göster