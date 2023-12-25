CHP’nin skandal bildiri adımına PKK medyasından destek! PKK sempatizanı Hasan Çewlig’den bölücülük itirafı

TBMM’de AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit düştüğü kalleş terör saldırısına karşı bildiri yayımlamıştı. Bildiriye CHP ve terörün siyasi kolu HDP/DEM Partisi bildiriye imza atmamıştı. Bu yaşanan gelişmeler sonrası fondaş ve PKK medyası ağız birliği yaptı. Terör örgütü PKK destekçisi yayınlarıyla bilinen bir kanalda konuşan terör sempatizanı sözde siyasetçi Hasan Çewlig, CHP'li Özel’in bildiri tavrını takdirle karşılarken CHP medyası alçak ifadelerle CHP Genel Başkanı'nı aklamaya çalıştı. CHP’nin şimdiye kadar noter görevi gördüğünü bildiren Çewlig, “CHP, her türlü sınır dışı operasyonlara, tezkerelere koşulsuz destek veriyordu. Şimdi diyor ki bakalım, çatlama başladı bunu böyle okumak lazım” ifadelerini sarf etti.

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