Terör örgütünü öven klavye farelerine geçit yok! Provokatif paylaşım yapan 110 hesap tespit edildi 12’si yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerimize yönelik provokatif amaçlı paylaşım yapan 110 hesap yöneticisinden 98'ine terör propagandası yapmaktan, 12'sine ise provokatif bilgiyi yaymaktan işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 1️⃣1️⃣0️⃣ hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi