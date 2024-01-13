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Terör örgütünü öven klavye farelerine geçit yok! Provokatif paylaşım yapan 110 hesap tespit edildi 12'si yakalandı

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Terör örgütünü öven klavye farelerine geçit yok! Provokatif paylaşım yapan 110 hesap tespit edildi 12’si yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şehitlerimize yönelik provokatif amaçlı paylaşım yapan 110 hesap yöneticisinden 98'ine terör propagandası yapmaktan, 12'sine ise provokatif bilgiyi yaymaktan işlem yapıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehitlerimize yönelik provokatif amaçlı paylaşım yapan 110 hesap yöneticisinden 98'ine terör propagandası yapmaktan, 12'sine ise provokatif bilgiyi yaymaktan işlem yapıldığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Pençe Kilit Harekât bölgesinde Şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak Bölücü Terör Örgütünü (BTÖ) öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan şu ana kadar 1️⃣1️⃣0️⃣ hesap yöneticisi ve kullanıcısı şüpheli tespit edildi

9️⃣5️⃣ şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş ve haklarında adli işlemler başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen 1️⃣5️⃣ şüpheliye yönelik yapılan operasyonlarında 6️⃣' sı yakalandı. 9️⃣'u ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

1️⃣1️⃣0️⃣ hesap yönetici ve kullanıcılarının 9️⃣8️⃣'ine BTÖ propagandası yapmaktan, 1️⃣2️⃣'sine ise provokatif bilgiyi yaymak suçlarından işlem yapıldı. ⏰ 16.30

#TürkiyeninHuzuru

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