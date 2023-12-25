CHP’nin skandal bildiri adımına PKK medyasından destek! PKK sempatizanı Hasan Çewlig’den bölücülük itirafı
TBMM’de AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi, Irak'ın kuzeyinde 12 askerimizin şehit düştüğü kalleş terör saldırısına karşı bildiri yayımlamıştı. Bildiriye CHP ve terörün siyasi kolu HDP/DEM Partisi bildiriye imza atmamıştı. Bu yaşanan gelişmeler sonrası fondaş ve PKK medyası ağız birliği yaptı. Terör örgütü PKK destekçisi yayınlarıyla bilinen bir kanalda konuşan terör sempatizanı sözde siyasetçi Hasan Çewlig, CHP'li Özel’in bildiri tavrını takdirle karşılarken CHP medyası alçak ifadelerle CHP Genel Başkanı'nı aklamaya çalıştı. CHP’nin şimdiye kadar noter görevi gördüğünü bildiren Çewlig, “CHP, her türlü sınır dışı operasyonlara, tezkerelere koşulsuz destek veriyordu. Şimdi diyor ki bakalım, çatlama başladı bunu böyle okumak lazım” ifadelerini sarf etti.
Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kalleş saldırısı sonrası TBMM'de terörle ilgili görüşülen bildiriye AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi imza attı.
CHP ve PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ortak metne imza atmamıştı. Bunun üzerine birçok siyasiden CHP'ye tepki gelmişti.
CHP'NİN BİLDİRİYE İMZA ATMADI! PKK MEDYASINDAN DESTEK GELDİ
Öte yandan CHP'nin bildiri tavrına tepki gösterenler kadar destek olanlar da oldu.
Terör örgütü PKK destekçisi yayınlarıyla bilinen Medya Haber'e katılan terör sempatizanı sözde siyasetçi Hasan Çewlig, kurultayda seçildiği gün terörden tutuklu Selahattin Demirtaş'a selam çakan CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'in bildiri tavrını takdirle karşıladı.
CHP'nin şimdiye kadar noter görevi gördüğünü aktaran Çewlig, "CHP, her türlü sınır dışı operasyonlara, tezkerelere koşulsuz destek veriyordu. Şimdi diyor ki bakalım, çatlama başladı bunu böyle okumak lazım" cümlesini sarf etti.
ÖZEL'DEN TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜLER
Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde önce PKK'nın şehit ettiği Teğmen Eril Alperen Emir'in Ankara'daki cenazesine, sonra da HDP uzantısı DEM Parti'ye "ittifak" ziyaretine gitmişti.
"CHP TAM MANASIYLA DEM PARTİ'NİN VESAYETİ ALTINDA"
AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teröre karşı Meclis'te hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan CHP'yi "Tam manasıyla DEM Parti'nin vesayeti altında, ona kuyruğunu kaptırmış adeta" sözleriyle eleştirdi.
Akbaşoğlu, "CHP genel başkanı ortaya koyduğu gerekçe uydurulmuş bir gerekçe, doğru bir gerekçe değil. Bu asla kabul edilemez bir durumdur bunun sebebi DEM ile bir ittifak arayışı." dedi.
İYİ PARTİ'DEN TEPKi: HANGİ İFADEYE KARŞISINIZ?
CHP'ye bir tepki de eski ittifak ortağı İyi Parti'den geldi. "Hangi gerekçeyle olursa olsun bunu yapmaya hakkınız yoktur" diyen İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, CHP yönetimini "Hangi ifadeye karşısınız? Egemenliğini temsil ettiğiniz Türk milleti cevap bekliyor" sözleri ile eleştirdi.
MUHARREM İNCE CHP'Yİ TOPA TUTTU
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de eski partisi CHP'yi eleştirdi.
İnce, "Türk Silahlı Kuvvetleri, teröristlere ve emperyalistlere karşı amansız bir mücadele verirken ve şehitlerimiz varken 'teröre karşı ortak bildiriye' imza atılmamasını doğru bulmuyorum" dedi.
CHP, TERÖRE TEPKİ MESELESİNDE İKİYE BÖLÜNDÜ
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin imza attığı ortak bildiriye imza atmayan CHP'ye parti içinden de tepkiler geldi. Partinin önemli isimlerinden Akif Hamzaçebi, 'Amalı' cümlelerle bildiriye destek beyanında bulunmamanın gerekçesi olamayacağını belirtti. Ortak bildirinin imzalanarak yayınlanmasını talep etti.
Elazığ Milletvekili Gürsel Erol da terörle mücadelenin parti değil, devlet meselesi olduğunu vurguladı ve "O bildiriye ben imza atıyorum. Unutulmamalıdır ki ülke de devlet de hepimizin" dedi.
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