CHP DEM Parti’den kopamıyor! Kılıçdaroğlu ile başladı Özgür Özel ile zirve yaptı! Ortak bildiriye imza atmamak kara bir leke...

DEM'E TESLİM OLDULAR



Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Ne yazık ki bizde böyle olmuyor. Artık tahammül sınırlarını zorlasa da PKK'nın siyasi ayağı DEM'in farklı bir tavır koymasını kimse beklemiyor. Ama şaşırtıcı olan Cumhuriyeti kuran parti CHP'nin yeni yönetiminin DEM'le neredeyse bire bir örtüşen bir tavır alması. Daha önce Kılıçdaroğlu döneminde adı konmasa da "oy için" CHP'nin savrulduğu, pazarlık yaptığı görüldü ama bu kadar açık ve pervasız bir biçimde DEM'le bütünleşeceği kimsenin aklına gelmezdi." ifadelerini kullandı.



İşte Övür'ün "CHP kendi ayağına sıkıyor" başlıklı 25 Aralık tarihli yazısı:



Ortada çok ciddi ve hedefi faklı bir terör saldırısı var... PKK'nın boyunu aşan, Türkiye'nin bölgesel hesaplarını bozmaya çalışan, Irak'a daha da istikrarsızlaştıran bir saldırı bu. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, böyle bir terör saldırısı karşısında bütün partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek odaları topyekun harekete geçer ve ortak tavır alır.



Ne yazık ki bizde böyle olmuyor. Artık tahammül sınırlarını zorlasa da PKK'nın siyasi ayağı DEM'in farklı bir tavır koymasını kimse beklemiyor.

Ama şaşırtıcı olan Cumhuriyeti kuran parti CHP'nin yeni yönetiminin DEM'le neredeyse bire bir örtüşen bir tavır alması. Daha önce Kılıçdaroğlu döneminde adı konmasa da "oy için" CHP'nin savrulduğu, pazarlık yaptığı görüldü ama bu kadar açık ve pervasız bir biçimde DEM'le bütünleşeceği kimsenin aklına gelmezdi.

Düşünsenize Meclis'te grubu bulunan 4 parti AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi PKK terörünü kınayan ortak bir bildiriye imza atıyor ama CHP atmıyor. CHP Grup Başkanvekili "zıp zıp" Ali Mahir Başarır şöyle bir gerekçeye sığınıyor:



"CHP bireysel olarak tekil açıklamasını yapmıştır, tepkisini ve önerilerini ortaya koymuştur. Ne CHP ne DEM ne AKP ne de bir başka parti bu hassas konuda iradesini ortaklaştırmak zorunda."

Mantığa bakar mısınız? Ne yazık ki CHP'yi terör karşısında kimse ortaklaşmak zorunda değil diyen bir akıl yönetiyor. Güya sosyal demokrat parti olacaklar. Dönüp, İspanya'da Sosyalist Parti'yle muhafazakar Halkçı Parti'nin, hatta Bask milliyetçi partilerinin bir belediye meclis üyesinin ETA tarafından öldürülmesi karşısında nasıl yanyana geldiklerine bir baksın. Bundan utanırlar mı bilemem ama CHP esasında kendi ayağına sıkıyor. Küçük siyasi hesaplar ve İmamoğlu'nun siyasi aktör olması uğruna CHP'yi kimliksiz hale getiriyorlar.