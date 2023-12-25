CHP DEM Parti'den kopamıyor! Kılıçdaroğlu ile başladı Özgür Özel ile zirve yaptı! Ortak bildiriye imza atmamak kara bir leke...
Türkiye bir günde şehit edilen 12 kahraman askerinin yasını tutarken TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı. Bu bildiriye CHP ve Kandil'in siyasi kolu DEM Parti destek vermedi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör örgütünün partisi haline dönüşen HDP ile olan ilişkileri Özgür Özel döneminde de giderek güçlendi. CHP bu metne destek vermeyerek Türk siyasi tarihinde kara bir lekeye imza attı. Ancak diğer yandan kulislerde yapılan değerlendirmelerde Ekrem İmamoğlu'nun Özgür Özel'den görevi devralması durumunda bu durum giderek daha tehlikeli bir boyuta gelmiş olacak. İşte detaylar...
AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin, Irak'ın kuzeyinde 12 askerin şehit olduğu terör saldırılarıyla ilgili yayımladığı ortak bildiride, "Birlik ve bütünlüğümüze, huzur ve güvenliğimize yönelik saldırıları şiddetle kınıyoruz. Terör ve şiddet hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
ORTAK BİLDİRİ YAYINLANDI
Bütçe kanunu teklifi görüşmelerinin sürdüğü sırada AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin grup başkanvekillerinin imzasıyla Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarıyla ilgili ortak bildiri yayımlandı.
TBMM Genel Kurulunda bildiriyi AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, yerlerinden söz alarak okudu.
TERÖR İTTİFAKI ONAYLAMADI
Yayımlanan bildiriyi CHP ve terörün siyasi ayağı HDP/DEM Parti Grupları imzalamadı. CHP bildiriyi imzalamadığı gibi Genel Başkan Özgür Özel, bildirilerin şehit haberleri gelmesini önlemediğini söyleyerek terörün siyasi ayağı DEM Parti ağzıyla açıklama yaptı.
ÖZGÜR DIŞARI SLOGANLARI ATILDI
Bununla da yetinmeyen Özel, DEM Parti ile yaptığı ittifaka rağmen Manisa'daki şehit cenazesine gitti. Meclis'teki kravatlı teröristlerle yol yürüyen ve Selahattin Demirtaş'a özgürlük diye naralar atan Özel'e şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın cenazesinde yoğun tepki gösterildi. Cenaze yerine gelen Özgür Özel yuhalanırken, vatandaşlar tarafından "Özgür dışarı" sloganları attı.
DEM'E TESLİM OLDULAR
Konuyu köşesine taşıyan Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, "Ne yazık ki bizde böyle olmuyor. Artık tahammül sınırlarını zorlasa da PKK'nın siyasi ayağı DEM'in farklı bir tavır koymasını kimse beklemiyor. Ama şaşırtıcı olan Cumhuriyeti kuran parti CHP'nin yeni yönetiminin DEM'le neredeyse bire bir örtüşen bir tavır alması. Daha önce Kılıçdaroğlu döneminde adı konmasa da "oy için" CHP'nin savrulduğu, pazarlık yaptığı görüldü ama bu kadar açık ve pervasız bir biçimde DEM'le bütünleşeceği kimsenin aklına gelmezdi." ifadelerini kullandı.
İşte Övür'ün "CHP kendi ayağına sıkıyor" başlıklı 25 Aralık tarihli yazısı:
Ortada çok ciddi ve hedefi faklı bir terör saldırısı var... PKK'nın boyunu aşan, Türkiye'nin bölgesel hesaplarını bozmaya çalışan, Irak'a daha da istikrarsızlaştıran bir saldırı bu. Dünyanın hangi ülkesinde olursa olsun, böyle bir terör saldırısı karşısında bütün partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar, meslek odaları topyekun harekete geçer ve ortak tavır alır.
Ne yazık ki bizde böyle olmuyor. Artık tahammül sınırlarını zorlasa da PKK'nın siyasi ayağı DEM'in farklı bir tavır koymasını kimse beklemiyor.
Ama şaşırtıcı olan Cumhuriyeti kuran parti CHP'nin yeni yönetiminin DEM'le neredeyse bire bir örtüşen bir tavır alması. Daha önce Kılıçdaroğlu döneminde adı konmasa da "oy için" CHP'nin savrulduğu, pazarlık yaptığı görüldü ama bu kadar açık ve pervasız bir biçimde DEM'le bütünleşeceği kimsenin aklına gelmezdi.
Düşünsenize Meclis'te grubu bulunan 4 parti AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi PKK terörünü kınayan ortak bir bildiriye imza atıyor ama CHP atmıyor. CHP Grup Başkanvekili "zıp zıp" Ali Mahir Başarır şöyle bir gerekçeye sığınıyor:
"CHP bireysel olarak tekil açıklamasını yapmıştır, tepkisini ve önerilerini ortaya koymuştur. Ne CHP ne DEM ne AKP ne de bir başka parti bu hassas konuda iradesini ortaklaştırmak zorunda."
Mantığa bakar mısınız? Ne yazık ki CHP'yi terör karşısında kimse ortaklaşmak zorunda değil diyen bir akıl yönetiyor. Güya sosyal demokrat parti olacaklar. Dönüp, İspanya'da Sosyalist Parti'yle muhafazakar Halkçı Parti'nin, hatta Bask milliyetçi partilerinin bir belediye meclis üyesinin ETA tarafından öldürülmesi karşısında nasıl yanyana geldiklerine bir baksın. Bundan utanırlar mı bilemem ama CHP esasında kendi ayağına sıkıyor. Küçük siyasi hesaplar ve İmamoğlu'nun siyasi aktör olması uğruna CHP'yi kimliksiz hale getiriyorlar.
CHP'Yİ PKK'NIN VAGONU YAPTILAR
Daha önce PKK'yı kınamak için ilk sırada yer alan CHP'nin son yıllarda terörün siyasi ayağı HDP/DEM Partisi'nin vagonu haline geldiğini yazan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi ise, "CHP en ön safta yerini alırdı. Bu adeta CHP'nin tarihi bir misyonuydu. Ta ki Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar. Kılıçdaroğlu ne zaman ki HDP'nin peşine takıldı, CHP başından beri en güçlü desteği verdiği Irak ve Suriye tezkeresine 'hayır' oyu verdi. Eğer CHP ve HDP'nin istediği olsa 90'lı yıllardan bu yana Irak'ın içlerinde oluşturduğumuz kalıcı ve geçici üsleri, Suriye'de şehitler vererek Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekâtıyla oluşturduğumuz tampon bölgeleri boşaltmak zorunda kalacaktık. ABD, buralara PKK'yı yerleştirecekti." dedi.
KANDİL KILIÇDAROĞLU'NU DESTEKLEMİŞTİ
Kandil'in Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini belirten Selvi, "Bu kara leke CHP'nin siciline işlendi. Kılıçdaroğlu bunun mükafatını cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP desteğini sağlayarak aldı. Kandil'deki terör baronları Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasını yürüttü. Ama bu millet, Kılıçdaroğlu ile Kandil arasındaki bir işbirliğinden kuşkulandı. Kılıçdaroğlu seçilirse ülkeyi bunlara peşkeş çeker dedi, oy vermedi. Kılıçdaroğlu seçimi büyük ölçüde PKK ile kurduğu ilişki yüzünden kazanamadı." ifadelerini kullandı.
TARİHTE İLK KEZ OLUYOR: CHP ORTAK BİLDİRİDE YER ALMADI
Özgür Özel'in bu durumu daha da ileti götürdüğüne dikkat çeken Selvi, bu durumun CHP tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çekerek, "PKK'nın siyasi kolu olan DEM Parti katılmadı bir de PKK lokomotifinin peşine takılan Özgür Özel'in CHP'si katılmadı. Bu CHP tarihinde ilk kez oluyor. CHP'den Grup Başkanvekilliği ve Meclis Başkanvekilliği yapan Akif Hamzaçebi bu duruma isyan etti. Gece yarısı, "CHP Grubu bu bildirileri daima imzalamıştır. Ama (Bir bakalım, bilgi alalım' türünden cümleler bu bildiriye destek beyanında bulunmamanın gerekçeleri olamaz" diye tweet attı. Efendim Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Meclis'e bilgi versinmiş... Elbette ki doğru bir talep. Milli Savunma Bakanı, Meclis'e bilgi vermeli. Ama o sırada Yaşar Güler, Harekât Merkezi'nde PKK'ya yönelik operasyonu yönetiyor. Diğer yandan da şehitlerimizin naaşı Türkiye'ye getiriliyor. Çatışma durumu devam ediyor. Sen imzanı koy, bu talebinde ısrar et. Ben de seni destekleyeyim. Ortak bildiriye imza atmayıp PKK'nın siyasi uzantısı ile aynı safta yer alan CHP, sonra kendisi bir bildiri yayınladı."
"21 satır ve 205 kelimeden oluşan bildirinin tek bir yerinde dahi PKK terör örgütü geçmiyor. PKK'ya PKK diyemeyen bir bildiri. Bu ayıp CHP'ye yeter. Bu ayıp Özgür Özel'e yeter. Manisa'daki şehit cenazesinde yuhalandı, protesto edildi. Peki Özgür Özel bundan sonra şehit cenazelerine nasıl gidecek? Fotoğrafını paylaştığı Manisalı şehidimiz Enes Budak'ın ailesinin yüzüne nasıl bakacak? " dedi.
CHP VE TERÖRÜN SİYASİ AYAĞI NE ZAMAN ORTAK OLDU?
CHP yönetimi son dönemde yaşanan terör saldırıları sonrası yaptığı açıklamalarla PKK'yı lanetlemek yerine siyasi ayak HDP/DEM Parti ile aynı noktada buluşuyor. Peki, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan CHP, terörün siyasi ayağı ile nasıl aynı noktaya geldi? Milat olarak değerlendirilen ilk adım nasıl atıldı? Konuyu köşesi taşıyan Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener, CHP'nin terörün siyasi ayağı HDP/DEM Parti'nin çizgisine nasıl geldiğini yazdı. Şener yazısında şu ifadeleri kullandı:
Kılıçdaroğlu, "CHP'yi, PKK/HDP çizgisine oturtacağını" söylediği o yemekte birçok milletvekili varmış. CHP tarihi yazacakların ibretle yer vermeleri gereken o konuşmanın detayını CHP'li Tanju Özcan'dan aktarayım:
"24'üncü Yasama dönemiydi, 'Yeni CHP' diye bir tanım vardı. Sayın Kılıçdaroğlu geldiğinde bunu kullanıyordu. Genç milletvekilleri olarak da 15 günde bir yemek düzenliyorduk. Yemekte Aykut Bey vardı, Tokat Milletvekili Orhan Bey vardı, Hüseyin Aygün vardı, değişik değişik görüşler insanlar vardı.
Sayın Kılıçdaroğlu da bizim yemeklerimize ara sıra katılıyordu. Bir gün geldiğinde Tokat milletvekilimiz Orhan Düzgün 'Efendim şu yeni CHP'den ne anlamalıyız?' diye sordu. Kılıçdaroğlu uzun uzun anlatmaya başladı.
Orhan Bey dedi ki; 'Efendim ortaokul çocuğuna anlatır gibi anlatın iki cümleyle biz halka anlatalım'. Kılıçdaroğlu da dedi ki; 'Sayın Baykal partiyi MHP'ye yakın bir çizgiye oturtmuş, ben de BDP'ye yakın bir çizgiye oturtmaya çalışıyorum'. O zaman HDP değil BDP vardı."
KILIÇDAROĞLU PARTİYİ PKK/BDP-HDP ÇİZGİSİNE YAKINLAŞTIRDI
Kılıçdaroğlu'nun PKK/HDP ile amaç birliği seçim ittifaklarını zorunlu kılan "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" hayata geçmeden yıllar öncesine dayanıyor.
Genel başkan olduktan hemen sonra 23 Mayıs 2011'de Hakkari'de "Yerel yönetimler özerklik şartını tanıyacağız" diyerek bunu gösterdi. Aynı konuşmasında PKK/KCK'ye yönelik operasyonları da eleştirmişti.
ATATÜRK ADINI KULLANA KULLANA
Aradan yıllar geçti Atatürk'ün adını kullana kullana CHP'yi, PKK/HDP çizgisine oturttu. Partideki "Atatürkçüleri, Ulusalcıları" tek tek uzaklaştırdı. Yerine Atatürk'e "kefere" diyenleri, PKK ağzıyla siyaset yapanları, FETÖ'cüleri öven ve onlarla işbirliği yapanları yerleştirdi.
İşte Özgür Özel bu sürecin tam göbeğinde olmuş kişilerden birisidir. Onun siyasi birikimi böyle bir hedefi taşımaya yetmese de, hırsı ve siyaseten ilkesiz tutumu onu son derece kullanışlı hale getiriyor. Atatürkçü bir genel başkanın altında en hızlı Atatürkçü olur, PKK/HDP çizgisindeki bir genel başkanın altında ise PKK/HDP'lilere nal toplatır.
PKK/HEDEP-DEM İLE ORTAK
İşte herkesi şok eden son örnek; PKK terör örgütünün 12 askerimizi şehit etmesinden sonra İyi Parti'nin önerisiyle TBMM'de, teröre karşı birlik çağrısı içeren iki paragraflık ortak bildiri teklifi ortaya atıldı. Bildiriye, İyi Parti yanında AK Parti, CHP ve Saadet Partisi imza atarken CHP, PKK/HEDEP-DEM ile ortak hareket ederek, tarihinde ilk kez böyle bir bildiriye imza atmaktan kaçındı. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'den her şeyi beklerim de bu kadarını beklemiyordum. Çünkü, önceden PKK/HEDEP-DEM ile işbirliği yapmak için Irak ve Suriye'de terörle mücadele için gerekli tezkereye hayır demesine rağmen yine de ortak bildiriye göstermelik de olsa imza atarlardı.
ULUSAL BİRLİĞİ TEMSİL ETMİYOR
Ama şimdi bunu da yapmadılar. Yerel seçimlerde İyi Parti ile işbirliği umudu kalmadığı için PKK/HEDEP-DEM'in eline düşen Özgür Özel yönetimi, artık ulusal birliğin parçası olmadığını da ilan etmiş oldu.
2015, 2017, 2019'de "evet" dediği Irak ve Suriye tezkerelerine 2021 ve 2023'te "hayır" diyen CHP'nin genel başkanı Özgür Özel'in, "Kürt devleti isteyen" bölücü bir operacının elini öpmesi, PKK/HEDEP-DEM'in kapısına kadar gidip işbirliği talep etmesi yetmemiş olacak ki; TBMM'deki ortak bildiriye imza atmayarak bölücülerin siyasetine teslim olmuştur.
Neden imza atmayacaklarına dair sudan sebepleri ise Özgür Özel X hesabı üzerinden duyurdu. Buna göre; terör örgütü PKK'nın saldırılarına devam ettiği; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile operasyonu yönettiği saatlerde TBMM'yi bilgilendirmeliymiş. Her nereden aldıysa; şehit sayısı başta olmak üzere dolaşan endişe verici bilgiler hakkında bilgilendirme talep ediyormuş. Mehmetçiğin can güvenliği ve yaralıların durumundan kaygı duyduğunu belirterek, bilgilendirme yapılmadan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin altında imzası olan bildiriye imza atmayacaklarını açıkladı.
TEHLİKELİ ÜÇLÜ
Oysa, İyi Parti'nin girişimiyle oluşturulmuş bildiride PKK terör örgütünün saldırısı kınanırken sadece birlik ve beraberlik mesajı verilmişti. CHP'nin imza atmamasının gerekçesi Özgür Özel'in X mesajında olduğu gibi AK Parti'nin imzasının olması değil, PKK/HEDEP-DEM ile işbirliği amacıydı. CHP yönetimi ne hale düştüğünü görünce; saatler içinde kendi bildirisini yayınlayarak durumu kurtarmaya çalıştı.
Ama artık çok geç; ileride yazılacak CHP'nin tarihine şimdiden geçtiler. Daha önce söylediğim gibi; herkes Kılıçdaroğlu'nun nasıl tehlikeli bir siyaset güttüğünü gördü. Kılıçdaroğlu siyasetini en ilkesiz biçimde yürüten Özgür Özel'in "daha tehlikeli" olduğunu da söyledim bunu da şimdi herkes görüyor. Ama "en tehlikelisi" Ekrem İmamoğlu. Tüm bunların yanında kimi, nasıl, kaça satın alacağını bilen İmamoğlu'nun nasıl bir tehlike olduğunu da zaman herkese gösterecek.
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