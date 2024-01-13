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Özgür Özel'in elini öptüğü Türkiye düşmanı Pervin Chakar'dan skandal paylaşım!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2024
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Özgür Özel’in elini öptüğü Türkiye düşmanı Pervin Chakar’dan skandal paylaşım!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 kahramanımızın şehit olduğunu bildirdi. Tüm Türkiye derin yasa boğulurken, CHP ve terör partisi DEM'e tepki yağdı. Tüm bu yaşananların ardından geçtiğimiz haftalarda CHP lideri Özgür Özel'in 'elini öpmekten gurur' duyduğu Türkiye düşmanı, terör sevici Pervin Chakar tarafından skandal bir paylaşım yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerin şehit olduğu bildirildi.

TÜRKİYE DERİN YASTA! KAHRAMANLAR ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI

Kahreden haber sonrası tüm Türkiye derin yasa boğulurken, şehitlerimizin kanları yerde kalmadı. Milli Savunma Bakanlığı 45 terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

CHP VE DEM'E TEPKİ YAĞDI

Öte yandan PKK'nın siyasi uzantısı DEM Partisi ve ortağı CHP'ye tepki yağdı.

Geçtiğimiz günlerde terör partisi DEM'i kırmızı halılarla karşılayan CHP lideri Özgür Özel'in ikiyüzlü taziye mesajına sosyal medyadan kullanıcılar "Tarih böyle ikiyüzlü görmedi" diyerek çok sert tepki gösterdi.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ELİNİ ÖPTÜĞÜ CHAKAR'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP lideri Özgür Özel'in elini öpmekten gurur duyduğu Pervin Chakar şehitlerimizin olduğu gece skandal bir paylaşıma imza attı.

Türkiye düşmanı, terörist sevici Pervin Chakar sosyal medya hesabından şehitlerimizin olduğu sırada "Biz yalnız değiliz, Biz büyük bir milletiz" ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR ÖZEL ELİNİ ÖPMEKTEN GURUR DUYMUŞTU

Terör partisi DEM'in korkusundan PKK'ya karşı net tavır alamayan ve kırmızı halılarla karşılayarak ortaklık yapan CHP'li lideri Özgür Özel hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda Türkiye düşmanın Pervin Chakar'ın elini öpmüştü.

"ÖPTÜM YİNE ÖPERİM"

HDPKK'lı Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyip Türkiye'yi işgalcilikle suçlayan ve Kürdistan ifadelerini kullanan Pervin Chakar'ın elini öpmesi büyük tepkiler toplarken, konuya ilişkin konuşan Özel, pişman olmadığını ifade etmişti.

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