Özgür Özel’in elini öptüğü Türkiye düşmanı Pervin Chakar’dan skandal paylaşım!

ÖZGÜR ÖZEL'İN ELİNİ ÖPTÜĞÜ CHAKAR'DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Tüm bu yaşananların gölgesinde CHP lideri Özgür Özel'in elini öpmekten gurur duyduğu Pervin Chakar şehitlerimizin olduğu gece skandal bir paylaşıma imza attı.