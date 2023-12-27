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Kemal Kılıçdaroğlu bile isyan etti! CHP içinde Özgür Özel'e bildiri tepkisi: Nasıl imza atmayız!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2023
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Kemal Kılıçdaroğlu bile isyan etti! CHP içinde Özgür Özel’e bildiri tepkisi: Nasıl imza atmayız!

Türkiye 24 saatte verdiği 12 şehidinin yasını tutarken TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ortak bildiriye imza atarak teröre karşı dururken CHP ise PKK'nın siyasi kanadı DEM ile bu bildiriye imza atmadı. Göreve geldiği ilk günden beri DEM Parti'ye yanlayan Özel'in bu tutumu CHP içinde rahatsızlık yaratırken Kemal Kılıçdaroğlu'nun da durumdan memnun olmadığı ve "Bildiriyi imzalamamız gerekiyordu" dediği belirtildi. İşte detaylar...

Son çırpınışlarını yaşayan terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyindeki üslerimize alçak saldırılar gerçekleştirerek 12 askerimizi şehit etti.

Devlet ve millet teröre karşı tek yürek oldu. TBMM'de AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi, PKK'ya karşı ortak bildiri yayımlarken CHP ve PKK'nın siyasi ayağı DEM bildiriye imza atmadı.

ÖZGÜR ÖZEL TEPKİ ÇEKTİ

PKK'nın siyasi ayağının yanında yer alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel büyük tepki çekti. Karar sonrası şehit cenazelerinde CHP çelengleri parçalandı. "Özgür dışarı" sloganlarıyla CHP Genel Başkanı Özel alanlardan kovuldu.

Özel şehit yakınlarını provokasyon yapmakla suçlarken CHP içinde vekiller rahatsızlık bildirdi.

130 Milletvekili bulunan CHP'nin 100 milletvekilinin durumdan memnun olmadığı ve Özgür Özel'e tepkili olduğu öğrenildi.

KEMAL KILIÇDAROĞLU BİLE RAHATSIZ OLDU

Özel'in aldığı karardan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile rahatsız oldu. Bildiriye imza atılmaması Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti CHP'li vekillerin "Bildiriyi imzalamamız gerekiyordu" görüşünü dillendirirken, Kılıçdaroğlu'nun da, partinin kararından rahatsız olduğu belirtiliyor.

Milliyet'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu'na yakın isimler "Kemal Bey bildiriye imza atılmamasından dolayı rahatsız. İmza atılması gerektiğini söylüyor." diye konuştu.

KILIÇDAROĞLU DA HDP İLE YOL YÜRÜMÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yol yürüdüğü, adaylık sürecinde Kandil'den gelen destek açıklamaları ve Irak Suriye tezkeresine karşı çıktığı hafızalardaki yerini koruyor. Geçmişinde HDP ile yol yürüyen Kılıçdaroğlu'nun bile teröre karşı ortak bildiriye imza atılmamasından rahatsız olması Özgür Özel'in düştüğü durumu gösteriyor.

Şehit babasından CHP’ye büyük tepki ŞEHİT BABASINDAN CHP'YE BÜYÜK TEPKİ

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