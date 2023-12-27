Kemal Kılıçdaroğlu bile isyan etti! CHP içinde Özgür Özel’e bildiri tepkisi: Nasıl imza atmayız!

KEMAL KILIÇDAROĞLU BİLE RAHATSIZ OLDU

Özel'in aldığı karardan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bile rahatsız oldu. Bildiriye imza atılmaması Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etti CHP'li vekillerin "Bildiriyi imzalamamız gerekiyordu" görüşünü dillendirirken, Kılıçdaroğlu'nun da, partinin kararından rahatsız olduğu belirtiliyor.

Milliyet'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu'na yakın isimler "Kemal Bey bildiriye imza atılmamasından dolayı rahatsız. İmza atılması gerektiğini söylüyor." diye konuştu.