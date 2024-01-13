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Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İstanbul'da kritik güvenlik zirvesi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.01.2024 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
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Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İstanbul’da kritik güvenlik zirvesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir güvenlik toplantısı yapılacak. Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda 9 askerimizin şehit olmasının ardından bölgeye kapsamlı bir harekat planı masaya yatırılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceği bildirildi.

KİMLER KATILACAK?
3 BAKAN 2 BAŞKAN KATILACAK
Başkan Erdoğan'ın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın iştirak edeceği ifade edildi.

KAPSAMLI HAREKAT PLANI
Toplantıda kapsamlı harekattan sınırda yaşanan saldırılara ilişkin birçok konunun masaya yatırılacağı değerlendiriliyor.

9 ASKER ŞEHİT OLMUŞTU
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit olmuştu.

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