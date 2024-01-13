Bölgede yaşanan kirli oyunu A Haber'de tek tek anlattı! Önce Irak, Suriye şimdi Gazze, Yemen: Uyan Müslüman uyan...
Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 asker şehit oldu. Çatışmada ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ederken, Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın A Haber'de çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından 5 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."
YARALI ASKERLERDEN 4'Ü ŞEHİT OLDU
Yaralı askerlerden üçü daha şehit düştü. Şehit askerlerin sayısı 9'a yükseldi.
4 yaralı askerlerin tedavisi sürüyor.
"15 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"
Ayrıca, temasta ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
BÖLGEDE OYNANAN KİRLİ OYUN!
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Caşın, PKK'ya eğitim ve destek veren ABD'yi sert sözlerle eleştirirken bölgede oynanan kirli oyuna dikkat çekti.
Caşın'ın açıklamalarından derlenenler şu şekilde:
Türkiye güçlü olmak zorunda neden? Bütün bu engellere rağmen ambargolara rağmen, stratejik güvenli alan oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu anlamayan koca kafalar burada bu asker olmazsa gelip bunu öldürecekler ya. Suriye ile Türkiye sınırlarını korumak zorundadır. Suriye ve Irak askeri yok. PKK var, PKK'ya yardım eden ABD hava kuvvetleri var. Buradan çekilirsek adam senden burayı isteyecek. Bu kadar kafasız mısınız? Aklınız mı durdu? Ama söyleyecek bir şey daha var. Türk savunma sanayi caydırıcı ve önleyici bir güç oluşturmuştur. Ve Türkiye kuantum sıçramasıyla ezberleri bozmuştur.
Atacak bombamız yoktu ABD malıydı ve bizzat İsrail ile Türkiye anlaşmasında görev aldım. Onlardan SİHA aldık ama görüntü alamıyorduk. Yanlış veriyorlardı.
Condoleezza Rice bir laf diyor ya Irak'a demokrasi al, Suriye'ye demokrasi al, Libya'ya demokrasi al, kan gölü al şimdi Gazze, al şimdi Yemen… Uyan Müslümanlar uyan! Burada tek dimdik duran bir kale var. Vatan kalesi Anadolu ve Türk ordusu. Onun için kuduruyorlar. Onun için köpek PKK'yı başımıza bela ediyorlar. Çünkü köpek tasmasızdır. Sapını bırakıyor geliyor bize. Bunlar bebekleri öldüren PKK ile aynı. PKK ile istihbaratı paylaşan İsrail, bebekleri öldüren, ABD'de bebekleri öldürdükleri ortaya çıktı. Ey Kürt milleti burada oynanan oyunu görün. Ya var olacağız ya yok olacağız. Ama biz var olacağız ebediyen. Allah'ın kıyametine kadar biz Türk ordusu burada varız. Siz defolun gidin Teksas'a. Burası Türk toprakları binlerce sene birlikte yaşadı Türk, Kürt ve Arap. Bu nifakları siz çıkardınız. Demek ki bu oynanan tarihi bir oyundur.
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