Bölgede yaşanan kirli oyunu A Haber’de tek tek anlattı! Önce Irak, Suriye şimdi Gazze, Yemen: Uyan Müslüman uyan...





Condoleezza Rice bir laf diyor ya Irak'a demokrasi al, Suriye'ye demokrasi al, Libya'ya demokrasi al, kan gölü al şimdi Gazze, al şimdi Yemen… Uyan Müslümanlar uyan! Burada tek dimdik duran bir kale var. Vatan kalesi Anadolu ve Türk ordusu. Onun için kuduruyorlar. Onun için köpek PKK'yı başımıza bela ediyorlar. Çünkü köpek tasmasızdır. Sapını bırakıyor geliyor bize. Bunlar bebekleri öldüren PKK ile aynı. PKK ile istihbaratı paylaşan İsrail, bebekleri öldüren, ABD'de bebekleri öldürdükleri ortaya çıktı. Ey Kürt milleti burada oynanan oyunu görün. Ya var olacağız ya yok olacağız. Ama biz var olacağız ebediyen. Allah'ın kıyametine kadar biz Türk ordusu burada varız. Siz defolun gidin Teksas'a. Burası Türk toprakları binlerce sene birlikte yaşadı Türk, Kürt ve Arap. Bu nifakları siz çıkardınız. Demek ki bu oynanan tarihi bir oyundur.