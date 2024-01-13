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Irak ve Suriye'de 29 hedef vuruldu! Şehitlerimiz kanı yerde kalmadı | Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 13.01.2024 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
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Irak ve Suriye’de 29 hedef vuruldu! Şehitlerimiz kanı yerde kalmadı | Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Kilit bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde 9 asker şehit oldu. Çatışmada ilk belirlemelere göre 15 terörist etkisiz hale getirildi. Irak ve Suriye'ye hava harekatı düzenlenirken 29 hedef imha edildi.

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