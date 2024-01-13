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Operasyon genişleyecek mi? Güvenlik zirvesi yeni harekat sinyali mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.01.2024 16:05
Irak’ın kuzeyinde yer alan Metina’daki üs bölgesine sızmaya çalışan bölücü terör örgütü PKK mensupları ile askerlerimiz arasında çıkan çatışmada 9 kahraman Mehmetçik şehit düştü. Bölgede başlayan operasyonlarda son 24 saatte 32 terörist etsiz hale getirildi. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi düzenleniyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında askeri stratejist Kemal Olçar ve gazeteci Ceyhun Bozkurt değerlendirdi.
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