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Teröristlerin olduğu bölgeye kara harekatı yapılacak mı? Kritik zirveden ilk kare A Haber’de

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.01.2024 16:31
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK tarafından yapılan saldırıda 9 askerimizin şehit olmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile yapılacak kritik Güvenlik Toplantısı başladı. Toplantıda bölgeye kapsamlı bir harekat planı masaya yatırılacak. Görüşmede 3 bakan, Genelkurmay ve Mit Başkanı da yer alırken tarihi zirvede ilk kareye A Haber ulaştı. İşte toplantının detayları....
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