A Haber sınırın sıfır noktasında! Mehmetçik’in terörle mücadelesi aralıksız sürüyor
Irak'ın kuzeyinden acı haberler peş peşe geldi. Pençe Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 Mehmetçik şehit oldu. Hakkari’de sınırın sıfır noktasında bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgeden son gelişmeleri aktarırken topçu seslerinin yükseldiğini ve terör hedeflerinin vurulduğunu anlattı. Suriye sınırında bulunan Barış Türel ise Kamışlı’daki sözde terör tesislerinin imha edildiğini söyledi.
Dün akşam Irak'ın kuzeyinden gelen haber Türkiye'yi yasa boğdu. Metina üssüne yönelik sızma girişiminde çıkan çatışmada 9 kahraman askerimiz şehit olurken 4 kahraman Mehmetçik de yaralandı. Şehitlerin acı haberleri ailelerine ulaştı ve evlerine Türk bayrakları asıldı.
HAVA ŞARTLARI ZORLAŞIYOR
Şehitler için Şırnak'ta tören düzenlenirken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve TSK komuta kademesi de Şırnak'a gitti. Bölgede devam eden operasyonlarda 29 terör hedefi yok edilirken 20'den fazla terörist imha edildi. Bölgede hava şartları ise giderek zorlaşıyor ancak Mehmetçik'in terörle mücadelesi aralıksız sürüyor.
GÖZLER GÜVENLİK ZİRVESİNDE
Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Dolmabahçe Sarayı'nda bir Güvenlik Zirvesi yapılacak. toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın katılacak. Sınırın sıfır noktasında bulunan Yüksel Akalan son durumu aktardı. Suriye sınırında bulunan Barış Türel ise Kamışlı'daki sözde terör tesislerinin imha edildiğini söyledi.
20'DEN FAZLA TERÖRİST YOK EDİLDİ
Yüksek Akalan: Bizler şu anda Hakkari-Çukurca'da bulunuyoruz. Geçtiğimiz dakikalarda Şırnak'ta şehitlerimiz için askeri tören düzenlendi. Şehitlerimizin naaşı memleketlerine gönderildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı operasyonlar genişletilerek devam ediyor. Kahraman komandolarımız tüm zorlu koşullara rağmen mücadeleye devam ediyor. Coğrafyada kar yağışının etkisi giderek artıyor. Etkili olan sis görüş mesafesini düşürüyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Mehmetçikler bölgede operasyonlara devam ediyor. MSB'den gelen son bilgiye göre 20'den fazla terörist yok edildi.
TOPÇU SESLERİ YÜKSELİYOR
Bölgede hem kara destekli hem hava destekli operasyonlar sürüyor. Operasyonlar Zap, Metina, Avaşin ve Basyan bölgelerinde yoğunlaştı. Buradaki terör hedefleri önce hava kuvvetleri tarafından ateş altına alınıyor. Fırtına obüsü ve diğer topçu unsurlarımız tarafından belirlenen hedefler tam isabetle vuruluyor. Bizler buradan topçu ve obüs seslerini duyuyoruz. Çok sık olarak bu sesler bize geliyor.
ATAKLAR HAVADA BORDO BERELİLER KARADA
Atak helikopterleri İHA ve SİHA'larımızla desteklenen kahraman komandolarımız ve bordo berelilerimiz karadan sızarak hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ediyor. Şu ana kadar operasyonlar planlandığı şeklinde devam ediyor. Metina, Avaşin ve Basyan bölgelerinde devam eden operayonlarla Mehmetçik zorlu şartlara rağmen teröristler tarafından kullanılan her noktaya giriyor hainleri temizliyor.
TERÖR KORİDORUNA GEÇİT YOK
Barış Türel: Birler şu anda Mardin Nusaybin'de bulunuyoruz. Hemen karşımız Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı bölgesi. Yok edilen 29 hedef arasında Suriye'nin kuzeyindeki Kamışlı'da terör örgütü PKK'ya ait petrol tesisleri de bulunuyor. Dün gerçekleşen terör saldırısının ardından bu bölgede yoğun bir operasyon icra edildi. Operasyonlar kararlı şekilde devam ediyor. PKK burada ABD desteği ile bir terör koridoru oluşturmak istiyor. Ancak TSK düzenlediği harekatlarla bunlara izin vermiyor.
BÖLGEDEN DUMANLAR YÜKSELİYOR
Şu anda atış seslerinden sonra dumanlar bölgeden yükseliyor. Kamışlı'da terör örgütü PKK ait petrol tesisleri bizim kameramıza yansıyor ve buradan dumanlar yükseliyor. Petrol terör örgütü PKK'nın en büyük gelirleri arasında yer alıyor. PKK burada Suriye halkına ait petrol kuyularını işgal ediyor. PKK'nın diğer ekonomik kazancı ise uyuşturucu. PKK'nın bölgede en büyük destekçisi olan ABD petrolün satılmasında ve gelire dönüşmesinde önemli rol oynuyor.
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