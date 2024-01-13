A Haber sınırın sıfır noktasında! Mehmetçik’in terörle mücadelesi aralıksız sürüyor

20'DEN FAZLA TERÖRİST YOK EDİLDİ

Yüksek Akalan: Bizler şu anda Hakkari-Çukurca'da bulunuyoruz. Geçtiğimiz dakikalarda Şırnak'ta şehitlerimiz için askeri tören düzenlendi. Şehitlerimizin naaşı memleketlerine gönderildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı operasyonlar genişletilerek devam ediyor. Kahraman komandolarımız tüm zorlu koşullara rağmen mücadeleye devam ediyor. Coğrafyada kar yağışının etkisi giderek artıyor. Etkili olan sis görüş mesafesini düşürüyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Mehmetçikler bölgede operasyonlara devam ediyor. MSB'den gelen son bilgiye göre 20'den fazla terörist yok edildi.