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Başkan Erdoğan yaralı Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesini telefonda görüştü! Geçmiş olsun dileklerini iletti...

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Giriş Tarihi: 13.01.2024 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
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Başkan Erdoğan yaralı Üsteğmen Mutlu Duran’ın ailesini telefonda görüştü! Geçmiş olsun dileklerini iletti...

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesini telefonla arayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. İşte detaylar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan Üsteğmen Mutlu Duran'ın ailesiyle telefonda görüştü.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Başkan Erdoğan, yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldı. Erdoğan, görüşmede, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.

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