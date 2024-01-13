Başkan Erdoğan yaralı Üsteğmen Mutlu Duran’ın ailesini telefonda görüştü! Geçmiş olsun dileklerini iletti...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Başkan Erdoğan, yaralı komutanın amcası, annesi ve nişanlısı ile görüşerek, Üsteğmen Duran'ın durumu hakkında bilgi aldı. Erdoğan, görüşmede, aileye geçmiş olsun ve acil şifa dileklerini iletti.