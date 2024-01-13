A Haber sınırın sıfır noktasında! Mehmetçik’in terörle mücadelesi aralıksız sürüyor

Irak'ın kuzeyinden acı haberler peş peşe geldi. Pençe Kilit bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 Mehmetçik şehit oldu. Hakkari’de sınırın sıfır noktasında bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan bölgeden son gelişmeleri aktarırken topçu seslerinin yükseldiğini ve terör hedeflerinin vurulduğunu anlattı. Suriye sınırında bulunan Barış Türel ise Kamışlı’daki sözde terör tesislerinin imha edildiğini söyledi.

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