A Haber ABD silahlarını görüntülemişti! İŞTE BATI’NIN PKK’YA VERDİĞİ SİLAHLAR

TANKSAVAR SİLAHLAR DA VERİLMEYE BAŞLANDI

Bunlar Pençe bölgelerinde ele geçirildi. Bu silahlar Suriye'de kullanılıyor. Termal şemsiye de çok önemli. Isı tespitinin önüne geçmeye çalışıyorlar. Bunu son dönemde çok görüyoruz. TSK'nın İHA ve SİHA'larından kaçmak içim çalışıyorlar. Son dönemde Javelin de verilmeye başlandı. Bu da anti tank silahı olarak biliniyor ve son derece etkili bir silahtır. Füze atıyor ve tankları imha etmek için kullanılıyor. Sadece bu silahları vermekle kalmıyor bu silahların eğitimini de veriyor. ABD açık şekilde örgütü silahlandırıyor. Sadece ABD değil Batı menşeili birçok silah var. Gece görüş sistemleri daha önce PKK'nın elinde yoktu. Bunları yeni verdi.