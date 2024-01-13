A Haber ABD silahlarını görüntülemişti! İŞTE BATI’NIN PKK’YA VERDİĞİ SİLAHLAR

Yeni yılın ilk günlerinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonunda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulmuştu. Komandolar mağara ve sığınaklarda yaptığı aramalarda çok miktarda silah, mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirmişti. A Haber muhabiri Barış Türel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah ve mühimmatları ekrana taşıdı. Gazeteci Güngör Yavuzarslan da A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.

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