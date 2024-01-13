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A Haber ABD silahlarını görüntülemişti! İŞTE BATI’NIN PKK’YA VERDİĞİ SİLAHLAR

ahaber.com.tr
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Giriş: 13.01.2024 11:11
Güncelleme:13.01.2024 11:12
Yeni yılın ilk günlerinde Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyonunda terör örgütü PKK'ya ağır darbe vurulmuştu. Komandolar mağara ve sığınaklarda yaptığı aramalarda çok miktarda silah, mühimmat ve askeri teçhizat ele geçirmişti. A Haber muhabiri Barış Türel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, son dönemde tek seferde ele geçirilen en yüksek silah ve mühimmatları ekrana taşıdı. Gazeteci Güngör Yavuzarslan da A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu.
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