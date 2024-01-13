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Milli Savunma Bakanı Güler ve komutanlar sınırda! Şırnak'ta kritik toplantı...

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Giriş Tarihi: 13.01.2024 Güncelleme Tarihi: 13.01.2024
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Milli Savunma Bakanı Güler ve komutanlar sınırda! Şırnak’ta kritik toplantı...

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pençe-Kilit Harekât bölgesinde şehit verdiğimiz terör saldırısının ardından beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Kuvvet Komutanları ile Şırnak’a gitti.

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