DSİ’den projeye çökmeye çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yanıt

DSİ tarafından tamamlanan tesislerden birinin de Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Sistemi olduğu ifade edilen açıklamada, Ankara'nın 2050 yılında ortaya çıkacak içme suyu ihtiyacını garanti altına almış olan ve DSİ tarafından inşa edilerek 2019 yılında devreye alınan Gerede Sistemi ile Bolu ili Gerede havzasındaki suların, Işıklı Regülatörü ve 31,6 km uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli ile Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılmakta olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, 5 Ocak 2023 tarihli haberlere yansıyan "Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini" işinin de ASKİ'nin talebi üzerine Japon kredi kuruluşu JICA Kredisi finansmanı ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceği vurgulandı ve şu bilgilere yer verildi: