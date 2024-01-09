DSİ'den projeye çökmeye çalışan ABB Başkanı Mansur Yavaş'a yanıt
31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yeni yalanı ortaya patladı. Yavaş'ın sosyal medyadan “Biz yapıyoruz” açıkladığı Çamlıdere-İvedik Hattı’nı Devlet Su işleri’nin (DSİ) yaptığı ortaya çıktı. DSİ'den yapılan bilgilendirmede “Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini’ DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir" denildi. Öte yandan AK Parti’den yapılan açıklamada ise “Ankara’nın Mansur Yavaş ile bekleyecek zamanı yok” sözleri ile tepki gösterildi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan reklamlarını yaparak duyurduğu Çamlıdere-İvedik isale hattı projesine DSİ'den yalanlama geldi.
"DSİ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR"
DSİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 5 Ocak 2023 tarihli bazı basın-yayın organlarında, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün, Çamlıdere Barajı'ndan kente su sağlayan isale hattını yenilemek için harekete geçtiği konusunda haberler yayınlandığına dikkat çekildi. DSİ'nin içme suyunda faaliyet göstermeye başladığı 1968 yılından bu yana ülke genelinde 400 adet içme suyu tesisini tamamladığı kaydedilen açıklamada, bu tesisler ile de yaklaşık 50 milyon kişiye yıllık 5,2 milyar metreküp içme ve kullanma suyu sağlandığı belirtildi.
DSİ tarafından tamamlanan tesislerden birinin de Ankara'ya içme suyu sağlayan Gerede Sistemi olduğu ifade edilen açıklamada, Ankara'nın 2050 yılında ortaya çıkacak içme suyu ihtiyacını garanti altına almış olan ve DSİ tarafından inşa edilerek 2019 yılında devreye alınan Gerede Sistemi ile Bolu ili Gerede havzasındaki suların, Işıklı Regülatörü ve 31,6 km uzunluğundaki Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli ile Çamlıdere Barajı'na cazibeli olarak aktarılmakta olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, 5 Ocak 2023 tarihli haberlere yansıyan "Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini" işinin de ASKİ'nin talebi üzerine Japon kredi kuruluşu JICA Kredisi finansmanı ile DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirileceği vurgulandı ve şu bilgilere yer verildi:
"DSİ İHALE HAZIRLIKLARINA BAŞLADI"
"DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan girişimler ile 'Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini' işi 2023 Yılı Yatırım Programına alınarak ihale hazırlıklarına başlanılmıştır. Ankara Çamlıdere Barajı İçmesuyu Temini iki aşamadan oluşmaktadır: 1-Kınık Tünel Çıkışı ile İvedik Su Arıtma Tesisi Arası Çamlıdere-1 Öngerilmeli Beton Boru Hattının Yeniden Yapılması Yaklaşık 31,650 km Ø 2200 mm çaplı Çelik Boru İçmesuyu Ana İletim Hattı İnşaatı ile Sanat Yapıları İnşaat, Mekanik, Elektrik İmalatlar yapılacaktır. 2- Güdül, Beypazarı, Ayaş İlçe Merkezleri İle Bağlı Mahallelere İçme ve Kullanma Suyu Sağlanması 50.000 m3/gün kapasiteli Konvansiyonel İçmesuyu Arıtma Tesisi ve toplamda 397 km'lik isale hattı yapılacaktır.
Projenin ilk etabı olan 'Kınık Tünel Çıkışı ile İvedik Su Arıtma Tesisi Arası Çamlıdere-1 Öngerilmeli Beton Boru Hattının Yeniden Yapılması' işinin ihale süreci DSİ tarafından yürütülmekte olup devamında inşaat süreci de DSİ tarafından yürütülecektir. Projenin ihale sürecine başlanılmış olup ihalenin ilk aşaması olan ön yeterlilik oturumu 29.01.2024 tarihinde DSİ tarafından yapılacaktır"
AK PARTİLİ ÖZCAN: ANKARALILARIN YAVAŞ'I BEKLEYECEK KADAR ZAMANI YOK
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın DSİ'nin görev alanına giren işi sahiplenmesinin yaklaşan seçimler öncesinde bir "algı operasyonu" olduğuna işaret ederek, Ankaralılar 3 ay daha sabretsinler, Ankara'nın Sayın Yavaş'ı bekleyecek kadar zamanı yok" ifadelerine yer verdi.
Başkan Yavaş'ın 5 yıl boyunca "Algı ve tabela belediyeciliği" yaptığını mevcut hizmetleri bile koruyamadığını var olan yerlerin tabela değiştirerek veya Hükümetimizin yaptığı işleri yaptım diyerek algı oluşturduğunu anlatan Özcan, "Sayın Yavaş hizmette yavaş, algıda hızlı çıktı. Ama 31 Mart'ta Ankaralı hemşehrilerim 5 yılın hesabını soracak" dedi.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bunlardan çeşitli yönlerden faydalanmak amacıyla su kaynaklarının planlaması, yönetimi ve geliştirilmesinden sorumlu, tüzel kişiliği olan, 1954 yılında kurulmuş özel bütçeli bir Kamu Kuruluşu. 1968 yılında yürürlüğe giren 1053 Sayılı Kanun ile DSİ Belediye teşkilatı olan tüm yerleşim yerlerine içme, kullanma ve endüstri suyu temini ve sağlık ve çevre açısından gerekli gördüğü öncelikli atık su toplama ve arıtma tesisleri yapımı ile görevlendirildi.
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