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TSK Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK'lı teröristleri öldürdü

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Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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TSK Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK’lı teröristleri öldürdü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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