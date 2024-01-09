AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı ziyaret etti! Başkan Erdoğan'dan "geçmiş olsun" telefonu

İMAM USTA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Tedavi gören Galip Usta'nın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir aktardı. Prof. Dr. Özdemir Erdoğan ile konuşmasında, "Sayın hocamızın durumu iyi. Dün bir bıçak yaralanması olmuş. Öldürücü yere gelebilecek şekilde bir saldırı olmuş ama yapılan ameliyat sonucunda herhangi bir sorun çıkmamış. Hocamızın durumu iyi herhangi bir sıkıntı yok. Bugün muhtemelen burada durur, yarından itibaren inşallah normal bir servise alacağız hocamızı." dedi.

Kurum ziyareti sosyal medya hesabından paylaşırken "Bir kez daha yaşanan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.