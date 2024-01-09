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AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı ziyaret etti! Başkan Erdoğan'dan "geçmiş olsun" telefonu

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Giriş Tarihi: 09.01.2024 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
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AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, Fatih Camii İmamı Galip Usta’yı ziyaret etti! Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun telefonu

Son dakika haberi | AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, İstanbul'da dün akşam saatlerinde Fatih Camii'nde yaşanan saldırı sonrası yaralanan Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Erdoğan da telefonla arayarak İmam Usta'ya "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum, İstanbul'da dün akşam saatlerinde Fatih Camii'nde yaşanan saldırı sonrası yaralanan Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı hastanede ziyaret etti. Ziyaret sırasında Başkan Erdoğan da telefonla arayarak İmam Usta'ya "geçmiş olsun" dileklerinde bulundu.

Erdoğan, Fatih Camii İmamı Galip Usta ile telefon konuşmasında, "Çok geçmiş olsun. Rabbim şifalar versin inşallah. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Rabbim beterinden de korusun inşallah. Allah yar yardımcımız olsun. Bütün aileye de selamlarımızı iletin. Rabbim şifalar versin inşallah." ifadelerini kullandı.

İMAM USTA'NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Tedavi gören Galip Usta'nın sağlık durumuna ilişkin son bilgileri Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir aktardı. Prof. Dr. Özdemir Erdoğan ile konuşmasında, "Sayın hocamızın durumu iyi. Dün bir bıçak yaralanması olmuş. Öldürücü yere gelebilecek şekilde bir saldırı olmuş ama yapılan ameliyat sonucunda herhangi bir sorun çıkmamış. Hocamızın durumu iyi herhangi bir sıkıntı yok. Bugün muhtemelen burada durur, yarından itibaren inşallah normal bir servise alacağız hocamızı." dedi.

Kurum ziyareti sosyal medya hesabından paylaşırken "Bir kez daha yaşanan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun diyoruz." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım
Dün yaşanan menfur saldırı sonrası Fatih Camii İmamı Galip Usta'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan telefonda görüşüp, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bir kez daha yaşanan saldırıyı kınıyor, geçmiş olsun diyoruz.

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