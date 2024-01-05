Ekmeklerinden olan işçilerin elleri Mansur Yavaş’ın yakasında: Yanına kalmasın

-MURAT YAMAN: Halk Ekmek fabrikasında idari amir olarak çalışıyordum. Yavaş ve ekibi göreve geldikten sonra işten çıkarmalar başladı. Mobbing ve baskı uygulayıp yıldırmaya çalıştılar, savunmalar yazdırdılar. Beni süründürmek için 1 yıl ücretsiz izin yaptırdılar. Yıllarca işsiz kaldım ve maddi manevi yıkıma uğradım. Çocuklarıma yedirecek ekmek bulamadım. Ekmeğimizle oynayanların yanına kâr kalmasın istiyorum.

-NURULLAH AKGÜL: Bunlar göreve geldikten sonra bizim haklarımız, maaşlarımız doğru düzgün yatmaz oldu. Beni Kahramanmaraş'a depremden sonra arabayla göreve gönderdiler. 1 ay kaldım orda. Daha sonra geri çağırdılar. Otobüsle kendi imkânımla döndüm, sonra fabrikaya çağırıp işime son verdiler. 6 ay işsiz kaldım. Eşimle aram bozuldu, 3 aylık çocuğuma süt alamadım.