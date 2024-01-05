Ekmeklerinden olan işçilerin elleri Mansur Yavaş'ın yakasında: Yanına kalmasın
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019 yerel seçimleri sonrasında koltuğa oturmasının ardından yaklaşık 5 bin işçi haksız tutanaklar, baskı ve mobbing uygulanarak işten çıkarıldı. Benzer şekilde işçi kıyımının yapıldığı Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmanın ardından, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin mağdur ettiği işçiler, kendilerini ekmeğinden edenler hakkında da soruşturma başlatılmasını istedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 5 yıllık süresi boyunca işinden ettiği çalışanların mağdur ettiği hayatlarıyla hafızalara kazındı. Hakları CHP'li Başkan ve yönetimi tarafından ellerinden alınana işçiler, kendilerini ekmeğinden edenler hakkında da soruşturma başlatılmasını istedi.
'ÇOCUĞUMA SÜT ALAMADIM'
-REYHAN YAVUZ: Halk Ekmek'te çalışıyordum. 8 yıllık emeğim hiçe sayıldı. Sevdiğim bir milletvekiliyle fotoğraf çektirdiğim için mobbinge uğradım. Haksız tutanaklar tutuldu, görev değişikliği yapıldı. Aylarca işsiz kaldım, psikolojim bozuldu, maddi manevi zarara uğradım. Beni disiplin kurulu kararı ile işten attıkları için işsizlik maaşımı bile alamadım. İçişleri Bakanlığı'nın Mersin'de attığı adımı burada da atmasını bekliyorum.
-MURAT YAMAN: Halk Ekmek fabrikasında idari amir olarak çalışıyordum. Yavaş ve ekibi göreve geldikten sonra işten çıkarmalar başladı. Mobbing ve baskı uygulayıp yıldırmaya çalıştılar, savunmalar yazdırdılar. Beni süründürmek için 1 yıl ücretsiz izin yaptırdılar. Yıllarca işsiz kaldım ve maddi manevi yıkıma uğradım. Çocuklarıma yedirecek ekmek bulamadım. Ekmeğimizle oynayanların yanına kâr kalmasın istiyorum.
-NURULLAH AKGÜL: Bunlar göreve geldikten sonra bizim haklarımız, maaşlarımız doğru düzgün yatmaz oldu. Beni Kahramanmaraş'a depremden sonra arabayla göreve gönderdiler. 1 ay kaldım orda. Daha sonra geri çağırdılar. Otobüsle kendi imkânımla döndüm, sonra fabrikaya çağırıp işime son verdiler. 6 ay işsiz kaldım. Eşimle aram bozuldu, 3 aylık çocuğuma süt alamadım.
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