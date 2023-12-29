Meral Akşener’in Servet Avcı formülü! Mansur Yavaş’a soğuk duş: Görevden almıştı rakibi oluyor

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde İYİ Parti'nin desteği ile ABB Başkanı olan Mansur Yavaş'a karşı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendi adayını çıkarma kararı aldı. Akşener Yavaş'ın karşısına ise Yavaş'ın 2015 yılından beri beraber çalıştığı ve geçtiğimiz Eylül ayına kadar başdanışmanlığını yaptırdığı ancak bir gecede iki satır yazı ile görevden alınan Servet Avcı'yı çıkarma kararı aldı.

"İYİ PARTİ'Yİ VE AKŞENERİ DESTEKLEYEN YAZISINDAN ÖTÜRÜ YAVAŞ GÖREVDEN ALDI"

Ülkücü camiada önemli görevler yapan ve 2015 yılından beri Mansur Yavaş ile birlikte hareket eden ve bir gazetede de köşe yazan Servet Avcı, 30 Eylül'de İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Millet İttifakı'yla ilgili çıkışlarını destekleyen bir yazı yazdı. Avcı söz konusu yazıda "Varsın, ellerinden kan sızanlarla kimler iş birliği yapacaksa yapsın. İYİ Parti, dolaylı da olsa bu iş birliğiyle anılıp kaybeden taraf olmak yerine, kendi değerleriyle kendi geleceğini doğru kurgulamak durumunda… Bir süredir parti yöneticilerinin dillendirdiği 'üçüncü yol' hedefi bu anlamda bir tercih gibi değil açık bir mecburiyet gibi duruyor. İYİ Parti, neden kendini anlatmak yerine, bütün enerjisini HDP'yle beraber olmadığını anlatmakla harcasın? İYİ Parti, kendi siyasetiyle iktidara yürümeyi tercih etmektense, neden 'ittifakların aranan partisi' gibi pek de muteber olmayan çizgide kalsın? İYİ Parti, başkalarının küçük hedefleri, makamları, rozetleri, kurumları için kendi büyük hedeflerini neden yaksın? Başka günahların keçisi neden İYİ Parti olsun ve hep bedel ödesin?" ifadelerine yer vermişti.