Hem hizmet yapmadı hem de Ankara’yı batırdı! Mansur Yavaş’ın skandalını Sayıştay raporu ortaya koydu: Yüzde 500 zamma rağmen...

Konya ise 8.5 TL ile ikinci en ucuz ulaşım hizmetini sağlayan AK Partili belediye olurken CHP'li İstanbul Belediyesi ise bir biniş için 15 TL alıyor. Depremden etkilenen Şanlıurfa belediyemiz 10 TL'ye vatandaşını taşırken CHP'li Tekirdağ Belediyesi de 15 TL'ye ulaşım hizmeti sağlıyor. Erzurum ve Malatya Belediyelerimiz bir binişlik bilet için 10 TL alırken CHP'li Eskişehir de 15 TL'ye aynı mazotla vatandaşına hizmet veriyor. Bizim en pahalı ulaşım hizmetini veren belediyelerimiz ile kıyaslandığı zaman CHP'li belediyelerin ulaşımda uyguladıkları fahiş fiyatlar insanları mağdur ediyor. Aynı yakıtla, aynı fiyatlarla bu kadar fahiş fiyat uygulanması akla ziyan bir tutumdur" ifadesini kullandı.