Ankaralılardan Mansur Yavaş’a sert tepki: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

2019 yerel seçimleri öncesinde Ankaralılara yüzün üzerinde vaatte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, görev süresinin sonuna geliyor. 31 Mart yerel seçimlerine 3 ay kala Yavaş'ın durumunu yorumlayan Ankaralılar Yavaş'ın Ankara'ya hizmet etmek dışında her türlü işle uğraştığını ifade ederek çok sert bir dille tepki gösterdi. Ulaşımdan, çevreye, yeşil alandan, kültürel faaliyetlere kadar birçok konuda değerlendirmede bulunan Ankaralılar Yavaş'ın Ankara'ya bir çivi dahi çakmadığını, kendi döneminden önce yapılanları bile koruyamadığını bildirdi. Diğer yandan Yavaş'ın siyasi ekseninin kaydığını söyleyen bir vatandaş ise, "Mansur Yavaş ülkücüyüm diye geçinen bir insan. Ancak CHP'ye PKK'ya sırtını yaslamış bir isim." dedi.