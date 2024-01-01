01 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ankaralılardan Mansur Yavaş’a sert tepki: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

Ankaralılardan Mansur Yavaş’a sert tepki: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

2019 yerel seçimleri öncesinde Ankaralılara yüzün üzerinde vaatte bulunan Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, görev süresinin sonuna geliyor. 31 Mart yerel seçimlerine 3 ay kala Yavaş'ın durumunu yorumlayan Ankaralılar Yavaş'ın Ankara'ya hizmet etmek dışında her türlü işle uğraştığını ifade ederek çok sert bir dille tepki gösterdi. Ulaşımdan, çevreye, yeşil alandan, kültürel faaliyetlere kadar birçok konuda değerlendirmede bulunan Ankaralılar Yavaş'ın Ankara'ya bir çivi dahi çakmadığını, kendi döneminden önce yapılanları bile koruyamadığını bildirdi. Diğer yandan Yavaş'ın siyasi ekseninin kaydığını söyleyen bir vatandaş ise, "Mansur Yavaş ülkücüyüm diye geçinen bir insan. Ancak CHP'ye PKK'ya sırtını yaslamış bir isim." dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 01.01.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 14:59
  • 1
  • 12
Ankaralılardan Mansur Yavaş’a sert tepki: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

5 yıldır Ankaralıların halini perişan eden ABB Başkanı Mansur Yavaş görev süresinin sonuna doğru yaklaşırken, Ankaralılar Yavaş'ın hizmet sürecini yorumladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Ankaralılardan Mansur Yavaş’a sert tepki: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

VATANDAŞLAR YAVAŞ'IN 5 YILINI DEĞERLENDİRDİ

2019 yerel seçimleri öncesi Ankara'ya ve Ankaralılara ulaşımdan çevreye, tarımdan yeşil alana kadar birçok vaatte bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş 5 yıllık görev süresi boyunca Ankara'ya vizyon katacak tek bir projeye imza atmadı. Mazgalları bile temizlemekten aciz kalan ABB yönetimi yüzünden, etkili olan yağışlar sebebi ile vatandaşlar zor günler geçirmişti.

  • 3
  • 12
Ankaralılardan Mansur Yavaş’a sert tepki: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

Vatandaşların en yoğun kullandığı metro istasyonlarında çalışmayan yürüyen merdivenler, aksayan otobüs seferlerinden dolayı duraklarda oluşan yoğunluklar, bakımsızlıktan oluşan alt yapı sorunları, sosyal medya üzerinden yaptığı yalan ve algı siyaseti vatandaşı canından bezdirdi.

  • 4
  • 12
Ankaralılardan Mansur Yavaş’a sert tepki: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

Görev süresinin sonuna gelen Yavaş, bir anda görevini hatırlayarak vatandaşın gözünü boyamak için ufak tefek işler yapmaya çalışan Yavaş'ın görev süresini değerlendiren vatandaşlar Yavaş'a tepki gösterdi.

  • 5
  • 12
Ankaralılardan Mansur Yavaş’a sert tepki: Sırtını CHP’ye PKK’ya dayamış bir isim

"KOYUNLARIM OLSA YAVAŞ'I ÇOBAN TUTMAM"

"Anca kendilerine çalıştılar" diyen Fahri Karadeniz, "1964 yılından beri Ankara'da yaşıyorum. Böyle rezalet görmedim. Mansur Yavaş öğrenciye bedava ulaşım, çiftçiye ucuz su dedi hiçbir şey yapmadı. Algı oyunları ile Ankara'yı ve bizleri mahvetti. Ankara'ya tek bir hizmeti olmadı kendi döneminden önce yapılanları da ya kuruttu ya da yıktı. Bakın Kızılay'ın yüzyıllık çınar ağaçlarını bile hiç acımadan kesti." dedi.