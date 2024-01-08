AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum! Cumhur İttifakı’nın büyükşehirler ve illere yönelik planı ne?

VATANDAŞIN İSTEKLERİNİ TAKİP EDECEK

Murat Kurum yeni güne Eyüpsultan'da sabah namazı ile başladı. Seçim startını veren Kurum namazın ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kurum, "Tüm İstanbul'da sokak sokak vatandaşımızın yanında olacağız" dedi. İstanbul'un kaybolan 5 yılını kurtaracaklarını dile getiren Kurum, çalışmalarıyla ilgili olarak "Biz aylardır çalışmalar yapıyoruz, saha araştırmaları yapıyoruz, teşkilatımız mayıs seçimlerinin hemen ardından yeni yeniden İstanbul diyerek sahaya çıktık. 39 ilçemizi 964 mahallemizi vatandaşımız ne istiyor takip ettik. Uzman arkadaşlarla bu süreçleri tek tek değerlendirdik. Öne çıkan konularımız belli başta ulaşım, deprem riski, kentsel dönüşüm yine bu manada yeşil alan eksikliği, İstanbul'un güvenliği huzuru bu manada huzurlu yaşayacağımız, medeniyetimizin bıraktığı eserler burada biz ecdadın torunları olarak inşallah o eserlere sahip çıkacağız." dedi.