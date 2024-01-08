08 Ocak 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum! Cumhur İttifakı'nın büyükşehirler ve illere yönelik planı ne?

AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum! Cumhur İttifakı'nın büyükşehirler ve illere yönelik planı ne?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
ABONE OL
AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum! Cumhur İttifakı’nın büyükşehirler ve illere yönelik planı ne?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı. İstanbul’da büyük heyecan yaratan isim Murat Kurum adaylığının açıklanmasının ardından hemen seçim çalışmalarına başladı. Peki 31 Mart’ta İstanbul’u ne bekliyor? Cumhur İttifakı'nın büyükşehirler ve illere yönelik planı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş ile Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

AK Parti tarafından İBB adayı olarak açıklanan Murat Kurum, dün AK Parti İstanbul İl Başkanlığında bir açıklama yaptı. Kurum, "Kutlu yolculuğun ilk adımını attık." diyerek seçim kampanyası sürecine resmen başladı. Kurum, "İstanbul yeniden özüne dönecek" derken 100 günlük acil eylem planı hazırladıklarını da duyurdu.

VATANDAŞIN İSTEKLERİNİ TAKİP EDECEK

Murat Kurum yeni güne Eyüpsultan'da sabah namazı ile başladı. Seçim startını veren Kurum namazın ardından A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kurum, "Tüm İstanbul'da sokak sokak vatandaşımızın yanında olacağız" dedi. İstanbul'un kaybolan 5 yılını kurtaracaklarını dile getiren Kurum, çalışmalarıyla ilgili olarak "Biz aylardır çalışmalar yapıyoruz, saha araştırmaları yapıyoruz, teşkilatımız mayıs seçimlerinin hemen ardından yeni yeniden İstanbul diyerek sahaya çıktık. 39 ilçemizi 964 mahallemizi vatandaşımız ne istiyor takip ettik. Uzman arkadaşlarla bu süreçleri tek tek değerlendirdik. Öne çıkan konularımız belli başta ulaşım, deprem riski, kentsel dönüşüm yine bu manada yeşil alan eksikliği, İstanbul'un güvenliği huzuru bu manada huzurlu yaşayacağımız, medeniyetimizin bıraktığı eserler burada biz ecdadın torunları olarak inşallah o eserlere sahip çıkacağız." dedi.

İSTANBUL'U NE BEKLİYOR?

Peki İstanbul'un çözülmesi gereken sorunları neler? Cumhur İttifakı'nın büyükşehirler ve illere yönelik planı ne? 31 Mart'ta İstanbul'u ne bekliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş ile Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.

HİZMETE SUSAYAN 5 SENE

Ekrem Kızıltaş: Birçok değerli isim vardı ve hepsi farklı özellikleri ile anılıyordu. Murat Kurum bir adım öne çıktı ve herkesi sevindirdi. Önümüzde artık bir seçim var ve arkadaşlarıyla teşkilatlarla çok yoğun bir şekilde açık şekilde görüldü. Hizmete susayan 5 senedir hizmet yerine sadece reklamını ve lafını duyan İstanbullular Murat Kurum'u kucaklayacak.

SEÇİM ŞARKISININ MESAJI

Seçim şarkısı "Coğu Bitti Azı Kaldı" bir durum tespitidir. Bu aynı zamanda bir bekleyiştir. İstanbul'da yaşayan bizler için bu sözün anlamı bizler için çok farklı. İstanbul'da yapılmayanlar var en azında yapılabilecekler varken olmayanlar var. İstanbul'un ciddi manada kaybettiği bir 5 yıl var.

SİNSİ OYUNLARA DİKKAT

Okan Müderrisoğlu: Haftaya bugün seçim beyannamesi ve kalan illerin adayları açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünkü konuşmasında Riyad'daki olaylar üzerinde oynanan sinsi oyunlara dikkat çekti. Seçim sürecinin huzurlu geçmesini istiyoruz ama bir de hayatın gerçekleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun ismini dahi zikretmedi. Çünkü Ekrem İmamoğlu kendini Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kategorik olarak eşitlemeye çalışıyor. İmamoğlu mağduriyet ile PR yaparak yol yürümeye çalışıyor.

KAPSAMLI VE VİZYONER OLACAK

15 Ocak'ta kapsamlı ve vizyoner bir seçim beyannamesi göreceğiz. Çünkü Türkiye Yüzyılı iddiası var dolayısıyla yerel yönetimlerle birlikte bunun içini doldurmak gerekiyor. AK Parti belediyeleri bütçe çalışmalarıyla ciddi işlere imza atarken sosyal belediyeciliğinde mümkün olduğunu ispatladı. Kimsesizlerin kimsesi olmak. Cumhuriyetin o felsefesi yerel yönetimlerde karşılık buldu. Altyapı ve kentsel dönüşüm ile şehirler yeni bir vizyon katılacağı gösterildi.

SECİLİ TEMİZ, ÇALIŞKAN VE BAŞARILI

Murat Kurum sicili son derece temiz geleceğe yönelik düşünen çalışkan bir isim. Tanındıkça daha çok iş yapacağı anlaşılan afet ve krizi yönetiminde başarılı. Karşısındakine kulan veren talebini anlayan yapılacaklar konusunda analizleri olan ve hızlı karar alan bir isim. Bakanlık dönemindeki yönetim biçimi onu çok avantajlı kılacak.

Cumhuriyetin felsefesini yerele nakşetti CUMHURİYETİN FELSEFESİNİ YERELE NAKŞETTİ
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kurum’dan tarihi yarımada vurgusu KURUM'DAN TARİHİ YARIMADA VURGUSU
Kurum çalışmalara başladı: Milletimizle el ele kol kola çalışacağız KURUM ÇALIŞMALARA BAŞLADI: MİLLETİMİZLE EL ELE KOL KOLA ÇALIŞACAĞIZ
İstanbul’un Murad’ı kolları sıvadı! İSTANBUL'UN MURAD'I KOLLARI SIVADI!
Bahçeli’den Murat Kurum’a tebrik BAHÇELİ'DEN MURAT KURUM'A TEBRİK
Son anketler ne diyor? Murat Kurum... SON ANKETLER NE DİYOR? MURAT KURUM...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA