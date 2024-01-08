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Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.01.2024 Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
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Saldırı hazırlığındaki 5 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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