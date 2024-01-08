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AK Parti İstanbul adayı Murat Kurum! Cumhur İttifakı'nın büyükşehirler ve illere yönelik planı ne?

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.01.2024 11:03
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin İstanbul adayının Murat Kurum olduğunu açıkladı. İstanbul’da büyük heyecan yaratan isim Murat Kurum adaylığının açıklanmasının ardından hemen seçim çalışmalarına başladı. Peki 31 Mart’ta İstanbul’u ne bekliyor? Cumhur İttifakı'nın büyükşehirler ve illere yönelik planı ne? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan gazeteci-yazar Ekrem Kızıltaş ile Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu değerlendirdi.
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