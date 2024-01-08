AK Parti İBB Başkanı adayı Murat Kurum'dan tarihi yarımada vurgusu: Fatih Sultan Mehmed'in emanetine sahip çıkacağız
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum açıklamalarda bulundu. Kurum Fatih Sultan Mehmed'in emanetine sahip çıkacaklarını ifade ederken özellikle tarihi yarımadaya ayrı bir önem vereceklerini belirtti. Kentsel dönüşüme de ayrı bir parantez açan Kurum "İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı. Gençlere özel projeler de yapılacağını söyleyen Kurum "Gençlerimiz belediyeyi bizimle birlikte yönetecek." dedi. İşte detaylar...
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
Murat Kurum'un açıklamalarında öne çıkanlar:
Fatih Sultan Mehmet'in emanetine sahip çıkacağız.
16 milyon İstanbullu kardeşimizle birlikte yöneteceğiz.
39 ilçemizde deprem riskine yönelik çalışmalar yapacağız.
Tarihi yarımadaya önem göstereceğiz.
Milletimizin yanına gideceğiz dertlerine derman olacağız.
İstanbul'da tek bir riskli yapı kalmayana kadar çalışacağız.
Tabelaları çevirip çalışmamazlık yapmayacağız.
Gençlerimiz belediyeyi bizimle birlikte yönetecek.
İstanbul'daki trafik çilesini giderecek adımları değerlendirdik. Trafik karmaşasının giderildiği İstanbul'u kazandıracağız. Bu konuda müjdelerimiz olacak. İstanbullu kardeşlerimiz İstanbul'la gurur duyacak.
"39 İLÇEDE DEPREM ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ"
Bu güzel şehrin, şehremini olmak için yola çıktı. Bu yolda Allah bizi İstanbullu hemşerilerimize mahçup etmesin. İstanbul'un her sokağında kültür var. Medeniyetimizin başkenti diyoruz İstanbul'umuza. Burada uygulanan gelenekler var. Biz her seçim kampanyasında Eyüpsultan'da başlarız.
Bugün hem Fatih Sultan Han'a uğradık hem de gönüller sultanı Eyüp Sultan Hz. ziyarettik. Herkesin duasını almış rahmetli Kadir abimizi de ziyaret ettik.
16 milyon İstanbullu kardeşimizle yöneteceğiz. Bu aziz şehri yeniden ihya etmek için gayret göstereceğiz. Bu bölgemizde önemli bir yenileme projemizi vatandaşlarımızla birlikte yapacağız.
39 ilçede deprem çalışmaları da yapacağız. Daha önce 81 ilde nerede bir afet olsa ekiplerimizle birlikte oradaydık.' ifadelerini kullandı.
KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEYECEĞİZ, HERKES İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum Eyüpsultan Camii'nde kıldığı sabah namazının ardından Eyüpsultan'ın türbesini ziyaret etti. Kurum, daha sonra ise vatandaşlara çorba dağıttı. Murat Kurum'a, AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve partililer eşlik etti.
"BİZİ HEP ÇALIŞIRKEN GÖRECEKSİNİZ"
Kurum burada yaptığı açıklamada, "Dualarla başlayacağız, İnşallah dualarla bitireceğiz. Her zaman milletimizin yanında olacağız. Bundan önce nasılsak, bundan sonrada öyle olacağız. Biz milletimizin zor gününde hep yanında olduk. Yine İstanbulluların bize ihtiyaç duyduğu her anda yanlarında olacağız. Ve bu manevi iklimde bu kutlu şehirde aziz İstanbullularla el ele kol kola yürüyemeye devam edeceğiz. Bizi hep çalışırken göreceksiniz, ulaşım çilesini bitirirken göreceksiniz, deprem riskini ortadan kaldırırken göreceksiniz, milletimizin dertlerine çözüm ararken göreceksiniz, hiç bir zaman polemiklerin içinde olmayacağız. Milletimizle el ele kol kola inşallah bu süreci yürüteceğiz" dedi.
"MİLLETİMİZİN NE EKSİĞİ VAR NOT ALDIK"
Kurum "Aylardır çalışmalar yapıyoruz, saha araştırmaları yapıyoruz. Teşkilatımızla birlikte mayıs seçimlerinden sonra yeniden İstanbul diyerek saha çıktık. Milletimizin ne eksiği var not aldık. Öne çıkan konularımız belli. Uzman arkadaşlarla süreçleri değerlendirdik. Başta ulaşım deprem riskimiz kentsel dönüşüm, İstanbul'un güvenliği huzuru... Medeniyetimizin bize bıraktığı eserler burada biz ecdadın torunu olarak o eserlere sahip çıkacağız. Medeniyetten aldığımız ilhamla geleceği gençlerimizle kadınlarımızla, hep birlikte inşa edeceğiz. Eminiz ki İstanbul'un bu kaybolan 5 yılını, çok çalışarak çok üreterek, bütün arkadaşlarımızla mücadele ederek, acil eylem planlarını da ortaya koymak suretiyle yürüteceğiz. Önümüzdeki süreçle proje tanıtımlarımız olacak. Detaylı şekilde çalışmalarımızı paylaşacağız" diye konuştu.
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