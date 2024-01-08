AK Parti İBB Başkanı adayı Murat Kurum’dan tarihi yarımada vurgusu: Fatih Sultan Mehmed’in emanetine sahip çıkacağız

"39 İLÇEDE DEPREM ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ"

Bu güzel şehrin, şehremini olmak için yola çıktı. Bu yolda Allah bizi İstanbullu hemşerilerimize mahçup etmesin. İstanbul'un her sokağında kültür var. Medeniyetimizin başkenti diyoruz İstanbul'umuza. Burada uygulanan gelenekler var. Biz her seçim kampanyasında Eyüpsultan'da başlarız.

Bugün hem Fatih Sultan Han'a uğradık hem de gönüller sultanı Eyüp Sultan Hz. ziyarettik. Herkesin duasını almış rahmetli Kadir abimizi de ziyaret ettik.

16 milyon İstanbullu kardeşimizle yöneteceğiz. Bu aziz şehri yeniden ihya etmek için gayret göstereceğiz. Bu bölgemizde önemli bir yenileme projemizi vatandaşlarımızla birlikte yapacağız.

39 ilçede deprem çalışmaları da yapacağız. Daha önce 81 ilde nerede bir afet olsa ekiplerimizle birlikte oradaydık.' ifadelerini kullandı.