AK Parti aday tanıtım toplantısı! İstanbul adayı kim olacak? Hangi iller açıklanacak?

"İSTANBUL'DA VİZYON VE YÖNETİM YOK"

Hilmi Daşdemir: Saha özellikle İstanbul açısında bakılacak olursa megakent belediyeciliğe ihtiyaç duyan bir şehir haline geldi. 5 yıldır yönetilmeye çalışılan ya da rutinde giden bir İstanbul var. İstanbul'da bir vizyon ya da yönetim söz konusu değil. İBB Başkanı kendi işinden başka her işle uğraşan şehrin temel problemleriyle herhangi bir şekilde uğraşmayan bir profil çiziyor. Bu profil son 2 ilde kendisini oldukça aşağı çekti. Muhalefetten dolayı etrafında bir konsolidasyon var ancak seçim açısından bakıldığında çok da rahat bir dönem olmadığını söyleyebiliriz.