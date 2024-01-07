AK Parti aday tanıtım toplantısı! İstanbul adayı kim olacak? Hangi iller açıklanacak?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11'si büyükşehir 26 ilin belediye başkanı adayını bugün resmen açıklayacak. O illerden biri de İstanbul olacak. Peki İstanbul adayı kim? Cumhur İttifakı seçime nasıl hazırlanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri araştırmacı yazar Hilmi Daşdemir ve AK Parti İstanbul milletvekilleri İsmail Erdem değerlendirdi.
Kamuoyunun merakla beklediği AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayını Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek aday tanıtım toplantısında açıklayacak. Toplantı saat 14'te başlayacak. Kritik toplantıda 12 büyükşehir ve 16 ilin belediye başkan adayları da açıklanacak.
SEÇİM BEYANNAMESİ HAFTAYA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın partililere sesleneceği toplantıda belediye başkan adayları alfabetik sırayla tanıtılacak. Geriye kalan 48 belediye başkan adayı ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacak. Ankara'daki toplantıda AK Parti'nin seçim beyannamesi de ilan edilecek. Gelişmeleri A Haber muhabiri araştırmacı yazar Hilmi Daşdemir ve AK Parti İstanbul milletvekilleri İsmail Erdem değerlendirdi.
"BAŞARIYA ULAŞACAĞIZ"
İsmail Erdem: 28 ilin başkan adayları illerimize hayırlı olsun. Aday olan başkanlarımıza başarılar dilerim. İstanbul özelinde bakarsak bıraktığımız yerden devam etmemiz lazım. 2019'da yönetim başka bir partiye geçti. Bugün açıklanacak adayla birlikte saha çalışmaları hız kazanacak. Genel seçimden sonra teşkilatlarımız yine sahadaydı. Hep birlikte vatandaşımızla görüşmeler yaptık. Bugün adayın açıklanmasıyla beraber Türkiye yerel seçim havasına girecek. Yerel seçime 83 gün kaldı. Bizim için her gün altın değerinde. Bunu değerlendirerek başarılı neticeye ulaşacağız.
"SEÇİM BİTER SEÇİM BAŞLAR"
AK Parti teşkilatları kurulduğu günden beri 17 seçim yaşamış bir teşkilat. Bizim için bir seçim bitti mi öbür seçim başlar. Cumhurbaşkanımız Erdoğan 28 Mayıs akşamı da hedef olarak 31 Mart'ı gösterdi. Biz ö günden beri sahadayız ve halkımızla beraber çalışıyoruz. Artık bugünden sonra daha hummalı daha heyecanlı bir çalışma olacak. Bütün hesaplar 31 Mart seçim gününe dayalı olacak. AK Parti yeni dönem belediyecilik anlayışını seçim beyannamesi ile haftaya ilan edecek. İstanbul için kaldığımız yerden devam.
"İSTANBUL'DA VİZYON VE YÖNETİM YOK"
Hilmi Daşdemir: Saha özellikle İstanbul açısında bakılacak olursa megakent belediyeciliğe ihtiyaç duyan bir şehir haline geldi. 5 yıldır yönetilmeye çalışılan ya da rutinde giden bir İstanbul var. İstanbul'da bir vizyon ya da yönetim söz konusu değil. İBB Başkanı kendi işinden başka her işle uğraşan şehrin temel problemleriyle herhangi bir şekilde uğraşmayan bir profil çiziyor. Bu profil son 2 ilde kendisini oldukça aşağı çekti. Muhalefetten dolayı etrafında bir konsolidasyon var ancak seçim açısından bakıldığında çok da rahat bir dönem olmadığını söyleyebiliriz.
"İSTANBUL'A KENDİNİ ADAYACAK"
İstanbul'da bir deprem riski var ve AK Parti açısından öne çıkan isimlere bakıldığı zaman hepsinin bir kentsel dönüşüm hikayesi var. Öte yandan İstanbul'un deprem bütçesini sıfırlayan bir Ekrem İmamoğlu var. Deprem riski için kendisini hazırlamış bir AK Parti İstanbul adayı var. Murat Kurum bunun için çalıştı ve hazırlandı. Bakanlık döneminde nerede bir afet varsa orada çalışma halindeydi. Gece gündüz çalışan bir isimden bahsediyoruz. İstanbul kendisini adamdan hizmet edilecek bir yerde değil.
Adayları açıklanacak büyükşehirler;
1- İstanbul
2.-Kocaeli
3.-Eskişehir
4.- Bursa
5.-Denizli
6.-Balıkesir
7.-Aydın
8.-Samsun
9.- Erzurum
10-Muğla
11.-Ordu
Adayları açıklanacak iller;
1.Giresun
2.Elazığ
3.Edirne
4.Düzce
5.Bitlis
6.Bingöl
7.Çanakkale
8.Çankırı
9.Kastamonu
10.Rize
11.Sinop
12.Tokat
13.Yalova
14.Isparta
15.Artvin
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