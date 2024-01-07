İstanbullunun parasını delegelere saçtılar! CHP isimden Ekrem İmamoğlu itirafı: Kemal Kılıçdaroğlu için talimat aldım

İDDİALARI GEÇİŞTİRDİ

Çakır'ın CHP ve Ekrem İmamoğlu ile ilgili söz konusu iddialarını TV100 canlı yayınında Haber7 yazarı Ferhat Murat'ta dile getirerek programın konukları arasında yer alan Gürsel Tekin'e Çakır'ın iddialarını hatırlattı.

Tekin, Çakır'ın skandal iddialarını yalanlayarak "Tamamen dedikodudur. Kaldı ki eğer böyle bir şey varsa savcılar mutlaka bunun gereğini yapar." diyerek geçiştirdi.

CHP Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, canlı yayında iddiaları geçiştiren Gürsel Tekin'e sosyal medyadan belgeli paylaşımla cevap vererek şu ifadeleri kullandı:

"Bak Gürsel ben belgeyle konuşuyorum İBB'nin resmi sayfası hadi çık yalanla inkar et İstanbullular gidip bakabilir İstanbul'da hiç mi adam yoktu bu işi yapacak taa Bursa'dan adam geliyor İstanbul'a hemde Bursa il başkanın oğlu kurultay delegesi Bursa il başkanı hadi konuşun"

ELİ BOŞ GELEN ÇANTA İLE ÇIKTI

Öte yandan Özgür Özel'in Kurultay'dan galip çıkması için Özgür Karabat ve Özgür Çelik ile birlikte de delege borsasını yönettiği iddia edilen ve bunun için kendisinen 1 milyon lira ve bir lüks araba sözü verildiği ancak sadece lüks araba ve 200 bin lira aldığı iddia edilen Eski CHP Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır, elinde belgeler olduğunu açıklamıştı.

Çakır, "Ben o belgeyi çıkıp paylaşırsam seçime yakın bırak İstanbul, Ankara'yı CHP İzmir'i bile kazanamaz" ifadelerini kullandı.