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AK Parti aday tanıtım toplantısı! İstanbul adayı kim olacak? Hangi iller açıklanacak?

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 11:19
Güncelleme:07.01.2024 11:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11'si büyükşehir 26 ilin belediye başkanı adayını bugün resmen açıklayacak. O illerden biri de İstanbul olacak. Peki İstanbul adayı kim? Cumhur İttifakı seçime nasıl hazırlanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri araştırmacı yazar Hilmi Daşdemir ve AK Parti İstanbul milletvekilleri İsmail Erdem değerlendirdi.
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