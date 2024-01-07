AK Parti aday tanıtım toplantısı! İstanbul adayı kim olacak? Hangi iller açıklanacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 11'si büyükşehir 26 ilin belediye başkanı adayını bugün resmen açıklayacak. O illerden biri de İstanbul olacak. Peki İstanbul adayı kim? Cumhur İttifakı seçime nasıl hazırlanıyor? Gelişmeleri A Haber muhabiri araştırmacı yazar Hilmi Daşdemir ve AK Parti İstanbul milletvekilleri İsmail Erdem değerlendirdi.

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