07 Ocak 2024, Pazar
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AK Parti’de 26 ilin belediye başkanı belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan’da…
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11’i büyükşehir 26 ilin belediye başkan adaylarının açıklanacağı Haliç Kongre Merkezi’ne geldi. Tüm gözler Başkan Erdoğan’a çevrildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadri İnan ile AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir değerlendirdi.