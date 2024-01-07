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AK Parti’de 26 ilin belediye başkanı belli oluyor! Gözler Başkan Erdoğan’da…

ahaber.com.tr
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Giriş: 07.01.2024 13:59
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 11’i büyükşehir 26 ilin belediye başkan adaylarının açıklanacağı Haliç Kongre Merkezi’ne geldi. Tüm gözler Başkan Erdoğan’a çevrildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti İzmir Milletvekili Eyüp Kadri İnan ile AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir değerlendirdi.
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