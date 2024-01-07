07 Ocak 2024, Pazar
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AK Parti’de yerel seçim heyecanı | 26 ilde adaylar belli oluyor! İstanbul adayı kim?
AK Parti’de bugün 11’i büyükşehir 15 il ile beraber 26 şehrin belediye başkan adayları belli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14.00’te Haliç Kongre Merkezi’ndeki aday tanıtım toplantısında adayları tek tek açıklayacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akademisyen Prof. Dr. Serhat Ulağlı, İletişimci Ferhat Murat ve AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç değerlendirdi.