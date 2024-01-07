07 Ocak 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları AK Parti’de yerel seçim heyecanı | 26 ilde adaylar belli oluyor! İstanbul adayı kim?

AK Parti’de yerel seçim heyecanı | 26 ilde adaylar belli oluyor! İstanbul adayı kim?

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.01.2024 12:26
Güncelleme:07.01.2024 12:31
AK Parti’de bugün 11’i büyükşehir 15 il ile beraber 26 şehrin belediye başkan adayları belli olacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 14.00’te  Haliç Kongre Merkezi’ndeki aday tanıtım toplantısında adayları tek tek açıklayacak. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Akademisyen Prof. Dr. Serhat Ulağlı, İletişimci Ferhat Murat ve AK Parti İstanbul Milletvekili Halis Dalkılıç değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
AK Parti’de yerel seçim heyecanı!
AK Parti’de yerel seçim heyecanı!
Sarıkamış Harekatı’nın 109. yılı!
Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı!
AK Parti’de adaylar belli oluyor
AK Parti'de adaylar belli oluyor
26 ilde büyük heyecan! Gözler Başkan Erdoğan’da
26 ilde büyük heyecan! Gözler Başkan Erdoğan'da
AK Parti İstanbul adayını açıklıyor!
AK Parti İstanbul adayını açıklıyor!
Yüksekova’da sağlıkta değişim ve dönüşüm!
Yüksekova’da sağlıkta değişim ve dönüşüm!
Aniden açılan taksi kapısı sonu oldu!
Aniden açılan taksi kapısı sonu oldu!
15 soruda yerel seçim!
15 soruda yerel seçim!
Akşener’den CHP’ye: PKK’lılar ile el sıkışanlar...
Akşener'den CHP'ye: PKK’lılar ile el sıkışanlar...
81 ilde Çember operasyonu!
81 ilde Çember operasyonu!
Şiddetli fırtına uyarısı!
Şiddetli fırtına uyarısı!
İmamoğlu-Özel kavgasının perde arkası!
İmamoğlu-Özel kavgasının perde arkası!
Daha Fazla Video Göster