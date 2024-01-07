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İstanbul'da deniz ulaşımına sağanak yağış engeli! O seferler iptal edildi...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2024 Güncelleme Tarihi: 07.01.2024
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İstanbul’da deniz ulaşımına sağanak yağış engeli! O seferler iptal edildi...

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Beşiktaş-Adalar ile Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş seferlerinin yapılamayacağı paylaşıldı.

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