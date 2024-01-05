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Ekrem İmamoğlu – Özgür Özel kavgasının perde arkası! A Haber'de bomba kulisler

GÜNDEM ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 05.01.2024 Güncelleme Tarihi: 05.01.2024
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Ekrem İmamoğlu – Özgür Özel kavgasının perde arkası! A Haber’de bomba kulisler

Özel “İmamoğlu’suz karar” alamıyor mu? İmamoğlu mu Özel’in Özel mi İmamoğlu’nun lideri? İletişimci - Yazar Ferhat Murat ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de Özel-İmamoğlu krizinde son durum ne? Özel "İmamoğlu'suz karar" alamıyor mu? İmamoğlu mu Özel'in Özel mi İmamoğlu'nun lideri? İletişimci - Yazar Ferhat Murat ve Gazeteci Ceyhun Bozkurt, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İletişimci - Yazar Ferhat Murat: CHP kurultayını gerçekleştirdikten sonra yani Kemal Kılıçdaroğlu karşısında Özgür Özel kurultayı kazandıktan sonra bu süreçte kendisine en fazla destek veren Ekrem İmamoğlu yani İBB'nin kasasının ve masasının gücüyle delegeleri de etkileyerek ciddi şekilde destek verdi.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu taraftarları tarafından emanetçi başkan olarak görülüyor.

Genel merkezde Ekremciler ve Özgürcüler diye bir ayrım var.

Bugün bu iki grup arasında ciddi bir kavga var.

İmamoğlu kendisine yakın isimlerin aday gösterilmesini istiyor.

"CHP'DE 3 GENEL MERKEZ VAR"

Bir de üçüncü genel merkez var Kemal Kılıçdaroğlu ve ofisleri. Orada da ciddi bir delegasyon özellikle 1 Nisan sabahını bekliyor.

Şu anda CHP'nin içerisi tıpkı 6'lı masa sürecinde olduğu gibi müthiş bir kavga ikliminde.

Özgür Özel bu taleplerin karşılanması benim artık parti nezdinde yok hükmünde anılmama sebebiyet verir hatta il başkanları bile bana fırça atar pozisyona gelir. Benim itibarım burada kalmaz lütfen bu noktada bize baskı yapma dedikçe Ekrem İmamoğlu'nun dayatması sürüyor. Ve ardından şunu söylüyor o zaman gel buraya sen otur.

EKREM İMAMOĞLU'NUN KRİZ ÇIKARTAN TALEPLERİ

*İstanbul'daki tüm ilçelere verdiği listenin PM'den geçmesi

*Çankaya Belediye Başkan Adayı olarak Gül Çiftçi'nin ilan edilmesi

*İzmir'de aday olarak Buğra Gökçe'nin açıklanması ve Çeşme'de İmamoğlu'nun istediği ismin açıklanması

*Bodrum'da mevcut Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın tekrar açıklaması

İZMİR'DE TUNÇ SOYER DENKLEMİ

Gazeteci Ceyhun Bozkurt: İzmir ile ilgili pazarlık sürüyor iddiası var. Tunç Soyer'in de ismi gündemdeymiş. HDP'liler onu istiyormuş. İzmir'de Tunç Soyer'i aday göstermezseniz İstanbul'da İmamoğlu'na destek vermeyiz dediği CHP içinden sızan bir iddia var.

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