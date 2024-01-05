Ekrem İmamoğlu – Özgür Özel kavgasının perde arkası! A Haber’de bomba kulisler

İşte o açıklamalardan satır başları;

İletişimci - Yazar Ferhat Murat: CHP kurultayını gerçekleştirdikten sonra yani Kemal Kılıçdaroğlu karşısında Özgür Özel kurultayı kazandıktan sonra bu süreçte kendisine en fazla destek veren Ekrem İmamoğlu yani İBB'nin kasasının ve masasının gücüyle delegeleri de etkileyerek ciddi şekilde destek verdi.

Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu taraftarları tarafından emanetçi başkan olarak görülüyor.

Genel merkezde Ekremciler ve Özgürcüler diye bir ayrım var.