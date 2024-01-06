Türkiye Yüzyılı'na yakışır! Savunma ve Havacılık Sanayii'nde ihracat rekoru
Türkiye Yüzyılı'nda Savunma ve Havacılık Sanayii'nde ihracat rekoru yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla duyurdu. Türk savunma ve havacılık sanayisi firmaları geçen yıl 10 milyar 240 milyon doları aşan tutarda sözleşme imzaladı.
Türk savunma ve havacılık sanayisi firmaları geçen yıl 10 milyar 240 milyon doları aşan tutarda sözleşme imzaladı.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X sosyal medya platformunda, savunma ve havacılık sanayisinin 2023 yılında yaptığı sözleşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Savunmanın yüzyılına birbirinden önemli yeni sözleşmelerle girdiklerini belirten Görgün, sürdürülebilir ihracat hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Haluk Görgün, şunları kaydetti:
"Dün açıkladığımız rekor seviyedeki 2023 yılı savunma ve havacılık sanayisi ihracatımızla yeni bir kilometre taşını daha geride bıraktık. Bugün ise 2023 yılında imzaladığımız yeni sözleşmelerle çıtayı daha da yukarı taşıyoruz. İnsansız hava araçları başta olmak üzere, helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri üreten firmalarımız 2023 yılında toplam değeri 10,240 milyar doları aşan sözleşmeler imzaladı. Bu yıl itibarıyla başlayacağımız teslimatlarımızla 2024 ve sonrası ihracat rakamlarımızı daha da yukarı taşıyarak yeni rekorları ülkemize kazandıracağız. Harp sahasında kendini kanıtlamış, yüksek teknoloji içeren güvenilir ürünlerimizi dost ve müttefik ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz."
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